Backen lämnar för toppklubben – men Lindlöven förlänger med viktiga forwards: ”Den jobbigaste motståndare du kan ha”

Efter tre säsonger i klubben väljer nu backen Jesper Broeng att tacka för sig. Totalt blev det 114 matcher för Lindlöven med hela 85 (26+59) poäng som facit. Ny klubbadress blir topplaget Mariestad.

– Jag och agenten har haft många och väldigt fina förslag, men jag har gått på känslan och då är Mariestad bäst. Det är inte den klubben som jag fått bäst av ekonomiskt, men jag tror att det är klubben som passar mig och min utveckling bäst, säger han till hockeyettan.se.

Men sportchefen Tomas "Osten" Östlund har också lyckats jobba i hamn två kontraktsförlängningar. Den första signaturen stod forwarden Simon Brännvall, 23, för.

– Simon kom hit från Sollentuna förra året och gjorde det riktigt bra. Viktig för laget med sin fysik, helt oöm och en riktig pådrivare både på och utanför isen. Glad att Simon valde att stanna hos oss. Det finns mer att få ut av honom, säger Östlund till klubbens Instagramkonto.

Dessutom stannar 22-årige Huddinge-produkten Christoffer Anrén. Det betyder att han går in på sin fjärde säsong i Lindesbergslaget.

– En positiv kille i rummet som alltid bjuder på ett skratt. På isen är "Totte" förmodligen den jobbigaste motståndare du kan ha, jobbar stenhårt över hela banan. Riktigt snabb på rören och väldigt oöm, användbar i precis alla situationer. Någonting som verkligen står ut med Totte är att ju viktigare matchen är, desto bättre blir han.

Totalt har nu Lindlöven sex spelare på plats till kommande säsong.

Lindlövens truppbygge 2021/22

Målvakter: Jonatan Frykholm.

Backar: Philip Nyberg.

Forwards: Christoffer Anrén, Simon Brännvall, Anton Karlsson, Anton Toolanen.

Utgående kontrakt: Lucas Jägbring, målvakt, David Berg, back, Joshua Karlsson, do, Vladimir Chetverikov, forward, Emil Eriksson, do, Alexander Kovalonok, do, Maksims Semjonovs, do, Alexander Sunnefors, do, Anton Widmark, do.

Utgående låneavtal: Marcus Brännman (målvakt, Örebro J20), Adam Björkman (back, Bik Karlskoga J20), Simon Forsmark (do, Örebro J20), Karl Jonsson (do, Bik Karlskoga), Elias Lindgren (do, Örebro J20).

Klara förluster: Jesper Broeng (back, Mariestad), Mathias Linnarud (do, IFK Arboga), Lukas Henze (forward, Surahammar), Max Lalander (do, slutar), Carl Sjöberg (do, lån från Örebro J20, Kalmar).