Båda målvakterna saknas och ändringar i kedjor – så ställer Oskarshamn och Örebro upp

FÖLJ MATCHEN: 19.00: Kan Örebro bryta tunga trenden? Följ bortamatchen mot Oskarshamn här

Oskarshamn har en prekär målvaktssituation med både Richard Bachman och Tex Williamsson skadade och får lov att ställa tredjekeepern Daniel Rosengren i mål. Hemmalaget kommer till spel utan Johan Alm och Gustaf Franzén, båda långtidsskadade. Även backarna Simon Despres och Nichlas Torp saknas.

Precis som Niklas Eriksson förklarade i går så blir det ändringar i Örebros kedjor. Där Joonas Rask går in med Christopher Mastomäki och Glenn Gustafsson. Sakari Salminen tillbaka i förstakedjan, medan Shane Harper går in med Ludvig Rensfeldt och Marcus Weinstock. Max Lindholm in som extraforward vilket gör att Linus Öberg petas. Dominik Furch i mål.

Oskarshamn

Målvakter: Daniel Rosengren (Marcus Hellgren).

Backpar: Victor Aronsson, Henrik Nilsson – Ben Youds, Emil Wahlberg – Jesper Dahlroth, Oskar Nilsson. Sjundeback: Matt Bodie.

Kedjor: Tyler Kelleher, Rickard Palmberg, Johannes Salmonsson – Nicklas Heinerö, Filiph Engsund, Jonas Engström – Joakim Thelin, Arsi Piispanen, John Dahlström – Robin Söderqvist, Filip Karlsson, Pontus Netterberg. Extraforward: Markus Modigs.

Örebro

Målvakter: Dominik Furch (Jonas Arntzen).

Backpar: Rasmus Rissanen, Jonathan Andersson – Lukas Pilö, Robin Salo – Stefan Warg, Gustav Backström. Sjundeback: Aaron Irving.

Kedjor: Joonas Rask, Christopher Mastomäki, Glenn Gustafsson – Sakari Salminen, Ryan Stoa, Mathias Bromé – Jordan Boucher, Daniel Muzito-Bagenda, Robin Kovacs – Shane Harper, Ludvig Rensfeldt, Marcus Weinstock. Extraforward: Max Lindholm.