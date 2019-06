Junior från Hallsberg uttagen till senior-VM – rankad etta i landet: "Mest att åka dit för att se och lära"

Caroline, som tävlar för Järnvägens Bågskytteförning, har under året imponerat stort, hon tog inte bara ett JSM-guld utan även ett guld på seniornivå inomhus under vintern. Och inför en tävlingshelg på hemmaplan i Hallsberg fick hon beskedet av förbundskaptenen, Ingrid Olofsson, att om hon sköt bra under de dagarna skulle hon få en plats i Sveriges VM-trupp.

Det räckte med en dag för Caroline att imponera tillräckligt på förbundskaptenen.

– Det känns jättekul, väldigt häftigt i och med att jag fortfarande är junior och ska få åka på senior–VM, säger Caroline Käck om VM till NA.

Vad har du för förväntningar på VM?

– Mest att åka dit för att se och lära, jag har inge direkt prestationsförväntningar i år.

Käck är rankad etta i Sverige bland seniorer och har höjt det svenska rekordet vid ett flertal tillfällen. Men trots rankingen och SM-medaljerna vill hon inte ta ut några framgångar i förväg.

– Jag tror jag är en bit ifrån för det är största världseliten som är på plats, dom har lite mer erfarenhet än vad jag har.

Hur ska du ladda upp inför VM?

– Träna och försöka att hinna vila lite. Inte göra jättemycket annorlunda än vad jag brukar göra.

Till vardags studerar Caroline i Lund men kommer att vara på hemmaplan för att göra de sista förberedelserna.

– Många av Sveriges bästa skyttar finns nere i Skåne men jag brukar träna ganska mycket själv, både nere i Skåne och även hemma i Kumla. Men det ska bli skönt att få träna lite på hemmaplan inför VM.

VM går av stapeln mellan 8-16 juni i Hertogenbosch, Holland.