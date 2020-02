Bakslag för backen – och ny roll för stjärnvärningen: "Vi vill se honom i annan omgivning"

Shane Harper är "good to go".

Stort frågetecken däremot för backkämpen Rasmus Rissanens medverkan i tisdagens omstart mot Oskarshamn.

– Han testade på is idag (söndag), men tvingas ta ett steg tillbaka i hjärntrappan. Så det känns inte sannolikt att han spelar redan på tisdag, säger Örebro Hockeys tränare Niklas Eriksson.