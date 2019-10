Bakslag för skadedrabbade ÖSK-backen – tvingades till ny operation: ”Knäet har svullnat upp”

Tidigare under hösten har ÖSK-mittbacken Fabio synts till flitigt ute på träningsplanen, dock mestadels för sig själv då han ägnat sig åt rehab efter den knäskada han ådrog sig i slutet av januari under träningsmatchen mot Sirius. Med tiden har belastningen på träningarna stegrat, men under de senaste veckorna har inte brassen närvarat lika frekvent.

Under onsdagens träning kom 23-åringen till Behrn arena med stöd av kryckor. Anledningen är att han nyligen tvingats genomgå ytterligare en knäoperation.

– Jag har haft problem med att knäet har svullnat upp, så de fick gå in och operera. Det är självklart tråkigt för jag vill vara med och hjälpa laget, men jag hoppas vara tillbaka i träning snart, säger mittbacken.

Lagläkaren Ulf Nordström berättar att det handlade om ett mindre ingrepp som gjordes i Stockholm under förra veckan.

– De gjorde ett litet ingrepp för att minska på svullnaden som kommit genom en irritation i knäet. Men nu är det åtgärdat, så vi hoppas att han snart kan vara igång fullt med rehabträningen..

När kan han börja träna igen?

– Fabio har redan nu börjat köra lätt, så han kommer stegra den rehabträningen successivt. Nu siktar han på att bygga upp sig och satsar fullt för att kunna spela nästa år.