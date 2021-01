Bandy är viktigt för många i Nora

... till B Rydkvist, NA 13 januari.

Tack för din reaktion via NA! Tråkigt att du inte gillar bandy, men roligt att du reagerar och du verkar ju ha läst tidningen också. Det är ju det, som är tanken med vårt arbete! Kontakt med oss kan man få via telefon, mail eller via hemsidan. Du hittar oss enkelt genom att googla eller kolla i Bandynytt eller telefonkatalogen. Jag är lika lätt att nå, som Nitro/Nora BS.

Många i Nora verkar gilla Bandynytt, kommer fram till mig på stan och tackar. De är oftast imponerade över att tidningen kommer direkt i brevlådan och att vi i klubben delar ut den själva till cirka 5 000 hushåll. Vi tycker att bandy är det roligaste som finns och genom tidningen försöker vi värva nya intresserade i alla åldrar.

Vi hade innan kommunen la ner vår bana en betydande ungdomsverksamhet och vi har också ett gäng pensionärer, som träffas för att jobba med bandy och för att umgås minst en gång i veckan. Dessutom arrangerar vi bingo, midsommarfest, auktioner, antikmässa och marknadsaktiviteter med mera. Det informerar vi om i Bandynytt.

Du säger att du inte vet, hur du ska slippa få tidningen i brevlådan. Jag föreslår att du sätter en stor lapp på brevlådan, så att den, som delar ut Bandynytt, kan låta bli att ge dig ett exemplar.

C-G Svensson

redaktör för Bandynytt.