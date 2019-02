Svensk utsedd till MVP trots finalförlusten – här är VM:s all star-lag

Efter en sen kvittering och sedan ett avgörande i förlängningen lyckades Ryssland försvara sitt VM-guld under lördagen. De svenska spelarna var bedrövade efter förlusten.

En liten tröst i sammanhanget kanske ändå kan vara att man dominerar när turneringens all star-lag presenterades under söndagen. Både Martin Johansson och Erik Pettersson är uttagna. Dessutom vann Pettersson titeln som MVP, vilket står för most valuable player.

Pettersson var Sveriges bästa målskytt i VM med sina 13 fullträffar.

Här är hela all star-laget

Målvakt: Kimmo Kyllönen, Finland

Försvarare: Martin Johansson, Sverige

Mittfältare: Maksim Ishkeldin, Ryssland

Forward: Erik Pettersson, Sverige

MVP: Erik Pettersson, Sverige

Skytteligan: Felix Callander, Norge

Fair Play: Sverige