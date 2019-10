Barberaren Chia en klippa på skäggtrender: ”De här formerna är väldigt inne”

Skägg har varit populärt i många år och trenden verkar vara här för att stanna. Chia, som har Chias barbershop i Örebro, berättar att det inte bara är äldre som gillar skägg om någon nu trodde det. Även många i tjugoårsåldern kommer för att fråga hur de ska få till ett bra skägg.

– Det är också många tjejer som kommer hit för att få tips till sina pojkvänner, så även tjejerna gillar det, säger Chia.

90-talets heta getskägg är sällsynt förekommande nu för tiden, berättar Chia. Skepparkransen ser han inte heller mycket av, det var mer vanligt i början av 2000-talet.

Nej, ett välfriserat u- eller fyrkantsskägg, gärna långt, tjockt och jämt och snyggt klippt – det är det som de flesta kunderna vill ha. Den riktigt trendige matchar sitt skägg med en mustasch. Då ska den helst vara rak.

– Det är jättepopulärt att ha båda. Den som bara har mustasch och vill vara inne brukar ha en "rund" mustasch, säger Chia och böjer upp sin egen i ändarna, för att visa.

Enligt Chia passar alla ansikten i skägg. Men vissa skägg passar vissa ansiktsformer bättre. Ett fyrkantigt eller ett U-format gör sig bäst på den med ett lite längre ansikte, medan ett V-format ger mer balans åt den med rundare ansikts- eller huvudform.

Hur ska man göra när man vill spara ut ett snyggt skägg?

– Jag brukar säga att man ska spara i tre månader, innan man börjar formar det. Det finns oljor som man kan ha i så att skägget växer mer. Det finns mycket produkter i dag att använda sig av för att få ett fint skägg. Speciella skäggschampoon som dämpar klåda och som inte gör håret så mjukt som vanliga schampoon, vax och andra produkter som gör att håret går att forma bra och inte åker isär.

Har du ett glest skägg kan du färga hudpartierna emellan skäggväxten.

– Det ger en illusion av ett jämnare skägg. Det finns speciella pennor som du kan fylla i skägget med också, säger Chia och berättar att han har ett program med olika produkter han brukar köra på kunder som vill få ett bra skägg.

Chia öppnade sin barbershop 2015.

– Då var vi salong nummer två i stan, nu tror jag att det är bortåt 25 stycken, säger Chia, som själv började spara långt skägg för fem år sedan. Då hade han haft ett kortare skägg i flera år.

– Jag älskar mitt skägg och kommer alltid ha skägg. Det symboliserar manlighet tycker jag. Fast just nu samlar jag in pengar till förmån för prostatacancer. Om jag lyckats få in 50 000 kronor före den 25 november, har jag lovat att raka av mig skägget. Det känns viktigt att kunna hjälpa till där - för just det syftet är jag beredd att offra mitt skägg ett tag.

Den 24 november är det dags för final i Årets barberare och SM och Chia siktar på att ta sig dit. I mitten av oktober ska han klippa en modell inför domare, bland annat förra årets vinnare av årets barberare. Därefter får han veta om han går vidare till final.

- Förra året vann min kund Kristofer Larsson i kategorin ”Bäst stylat helskägg”. Det var jag som stylade honom, så det känns kul. Den här gången hoppas jag ta hem första platsen som den bästa barberaren i Sverige, säger Chia och vågar sig på en gissning om vad som blir kommande stora skäggtrender:

– Jag tror att vi kommer att få se en mer spetsig modell framöver. Och så tror jag att det blir mer naturella skägg.