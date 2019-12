Bardun körde pappas Golden Guard till seger i årsfinalen på Örebrotravet: ”Min största seger”

Rubrikerna

Tummen upp: Finske gästen E.V.Mici visade sig inte vara någon bluff. Trots tredjespår stor del av loppet vann hästen lätt via 1.17,5 sista varvet. Detta var hästens fjärde årsseger, tvåa kom hemmahästen Zenna Design som kördes förtjänstfullt av Kontio. Hon har bara veckor kvar av sin tävlingskarriär.

Segerraden bröts: Fine Go West Young Man hade tre raka innan denna start, Jocose-avkomman avslutade 1.12 sista 700 meterna och gick väldigt bra som tvåa. Men givetvis skulle körande Magnus Jakobsson synat dödens i tidigt skede, då hade hästen fortsatt varit obesegrad inget snack om det.

Trivs i Örebro: Gör Rolex Tilly som har startat sju gånger i Örebro och vunnit tre av dessa. Denna gång spårade femåringen runt om i V65-inledningen och vann säkert före hemmahästen Colonello som fick tugga i dödens. Torbjörn Jansson satt bakom, Tobbe vann även lätt med Gold Twister.

Tog chansen: Carl Philip Lindblom arbetar hårt och fick välförtjänt chansen att köra chefens hästar denna kväll då Åke Lindblom själv var i Halmstad och tävlade med Athos Race. Philip satte dit inte helt enkle Love In Vain som vann överlägset, den här grabben pratar ”guldtanden” väldigt väl om och han har ju att brås på då pappa är Calle Lindblom …

Champions: Kuskchampionatet var avgjort sedan länge, Jorma Kontio vann med bred marginal. Mest segrar för enskild tränare blev tightare, Svante Båth tog elva tränarsegrar och hade mer andraplatser kontra Timo Nurmos som utmanade i första hand.

Lucifers storebror imponerade: Lucifers Lane Örebros stjärna, har i sin storebror Scary Montreal en riktigt bra häst. Hästen har hunnit bli sex år gammal och gjorde blott sin tredje start i karriären denna lördagskväll. Trots dödens på den regntunga banan kunde han kämpa till sig segern via 1.13,5 sista halvvarvet tillsammans med Johan ”Nille” Nilsson. Detta var hästen andra seger, fler lär vänta var så säkra.

Värt att notera: Detta var årets sista tävlingsdag, nu får alla travfrälsta vänta till söndag 12 januari innan det körs trav i Örebro igen. Under januari är det bara två tävlingsdagar på Örebrotravet.

Citatet: ”Jag hade bara vunnit breddlopp innan, detta var helt klart min största seger” (Jonathan Bardun som körde på chans med farsans Golden Guard, luckan kom och segern blev säker. Segergesten kom på mållinjen som ett brev på posten).

Siffrorna

V65-fakta

Rätt rad: 1-2-14-2-9-9.

6 rätt: 45 751 kronor.

5 rätt: 989 kronor.

Omsättning: 3 012 694 kronor.

Antal system: 76 535.

V4-fakta

Rätt rad: 14-2-9-9

4 rätt: 16 215 kronor.

Omsättning: 798 750 kronor.

Antal system: 14 366.

V3-fakta

Rätt rad: 2-9-9.

Utdelning: 20 175 kronor.

Resultaten

Lopp 1: 1) 12.Scary Montreal (Johan A Nilsson), 17,5 (2,20) 2) 7.Scarybeary Lixarve, 17,5 (12,03) 3) 14.Silver and Gold, 17,8 (2,92) 4) 11.The Secret, 18,2 (14,69) 5) 13.Lona K., 18,3 (39,95) 6) 9.Orion All Over, 19,6 (31,20) 7) 2.Fokker S.S., 19,8 (30,89) Opl: 5.Zorros Tornado, (43,94) 15.Brad Frontline, (74,93) 6.Jordan Star, (14,19). Odds: 2,20. Plats: 1,19-1,90-1,37. Tvilling (7/12): 11,47. Trio (12-7-14): 57,53. Strukna: 4, 8, 10.

Lopp 2: 1) 2.Sioux Femme Fatale (Mikael J Andersson), 18,9 (15,23) 2) 9.Eternal Space, 18,2 (32,13) 3) 4.Break Through, 19,1 (4,84) 4) 11.Divine League, 18,3 (73,24) 5) 8.Papaya Roadrunner, 18,3 (42,38) 6) 3.Paulina Fri, 19,2 (113,01) 7) 5.Sundbo Scilla, 18,4 (49,72) 8) 12.Janssons Frestelse, 18,5 (29,59) Opl: 10.Giselle Sisu, (18,44) 1.Merzan, (60,85) 6.Emma Rae, (1,96). Odds: 15,23. Plats: 3,38-8,37-3,02. Tvilling (2/9): 200,75. Trio (2-9-4): 2059,77. Strukna: -.

Lopp 3: 1) 7.Gold Twister (Torbjörn Jansson), 15,4 (1,96) 2) 10.Looks LikeaQueen, 16,0 (3,37) 3) 13.Real Doc, 16,2 (37,50) 4) 12.Notation, 16,2 (19,54) 5) 2.Win it Launcher, 17,0 (93,34) 6) 5.Ufos Wilda, 17,2 (55,59) 7) 14.Gullbergsraggaren, 17,0 (139,71) 8) 15.Tornado Exclusive, 17,6 (26,64) Opl: 4.Sågfallets Dahlia, (128,70) 6.Sweet Letter, (8,91) 3.Ididitmyway, (39,50) 1.Super Hörsta, (31,74) 9.Celtic, (29,31) 8.Camp Nou, (104,64). Odds: 1,96. Plats: 1,34-1,67-3,47. Tvilling (7/10): 2,84. Trio (7-10-13): 107,05. Strukna: 11.

Lopp 4: 1) 1.Rolex Tilly (Torbjörn Jansson), 17,6 (1,67) 2) 9.Colonello, 17,1 (13,51) 3) 15.Donatella Center, 16,9 (41,61) 4) 14.Roly Poly, 17,1 (22,31) 5) 11.Fideli Star, 17,7 (39,77) 6) 8.Super Benny, 17,8 (59,04) 7) 12.Mellby Caddy, 17,3 (133,13) 8) 4.Al's Mintoo, 18,5 (31,36) Opl: 3.Pallex Leejs, (51,89) 2.Arctic Carl, (6,21) 7.Cuarto Käbb, (9,95) 10.Tristan Cesar, (88,73). Odds: 1,67. Plats: 1,48-3,18-4,92. Tvilling (1/9): 11,37. Trio (1-9-15): 156,70. Strukna: 5, 6.

Lopp 5: 1) 2.Hyttas Vrålsnabb (Billy Svedlund), 34,3 (1,96) 2) 9.O.K.Vega, 32,8 (6,91) 3) 7.Berga Moa, 32,9 (92,39) 4) 4.Horgen Elvy, 32,9 (25,87) 5) 5.Årdals Snuppa, 33,3 (9,08) 6) 1.Grysta Svarten, 35,7 (43,45) 7) 3.Sättransakira Rick, 34,9 (84,31) Opl: 6.Ullis, (20,65). Odds: 1,96. Plats: 1,62-2,01-6,74. Tvilling (2/9): 6,77. Trio (2-9-7): 154,84. Strukna: -.

Lopp 6: 1) 14.E.V.Mici (Hannu Korpi), 17,5 (1,55) 2) 15.Zenna Design, 17,8 (9,60) 3) 9.Nelson Vingboons, 17,9 (76,54) 4) 3.Zabrino, 18,0 (91,52) 5) 8.Chip Life, 18,0 (29,17) 6) 4.High on Life, 18,0 (25,36) 7) 13.Joker Arriba, 18,0 (58,56) 8) 7.Filidor d'Odyssee, 18,0 (25,84) Opl: 11.Spectre, (40,81) 10.Kentucky Zon, (7,73) 12.Zelmer, (93,28) 6.Olivia All Over, (40,90). Odds: 1,55. Plats: 1,48-1,88-6,14. Tvilling (14/15): 7,12. Trio (14-15-9): 276,12. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 2.Golden Guard (Jonathan Bardun), 16,7 (19,79) 2) 9.Go West Young Man, 16,9 (3,10) 3) 5.Mellby Hero, 16,9 (4,88) 4) 7.Deliver, 17,1 (35,57) 5) 3.Raj Brillaconala, 17,3 (5,47) 6) 4.Zin Zano Bay, 17,5 (40,24) 7) 11.B.B.S.Lezzy, 17,7 (109,08) 8) 6.Monique Tooma, 17,8 (34,28) Opl: 10.Double Formula, (51,63) 8.Bravo Sencello, (92,69) 1.Don't be Weak, (3,38). Odds: 19,79. Plats: 2,80-1,42-1,64. Tvilling (2/9): 26,70. Trio (2-9-5): 547,97. Strukna: 12.

Lopp 8: 1) 9.Love in Vain (Carl Philip Lindblom), 16,4 (17,09) 2) 3.Go Around, 16,7 (5,56) 3) 6.Ikaros di Quattro, 16,8 (2,54) 4) 12.Realist, 16,9 (14,81) 5) 7.Let's Go Tooma, 16,9 (15,45) 6) 14.Let it be Me Tooma, 17,0 (12,20) 7) 10.Skinny Dipping, 17,2 (94,37) 8) 4.Lady Jewel, 17,3 (40,99) Opl: 2.Nebbiolo, (30,93) 1.Xtra G.T., (8,95) 11.What a Moment, (79,65) 5.Ten C.C.Face, (25,61) 8.Neo Sånna, (14,31). Odds: 17,09. Plats: 3,41-1,93-1,52. Tvilling (3/9): 48,93. Trio (9-3-6): 717,46. Strukna: 15.

Lopp 9: 1) 9.Alfredo Sauce (Mikael J Andersson), 15,7 (15,82) 2) 7.Wordfeud, 16,2 (6,71) 3) 13.Red Alert W.F., 16,3 (2,99) 4) 8.Monday Moon, 16,4 (27,02) 5) 11.Lovely Secret, 16,5 (13,92) 6) 2.Downton Abbey C.G., 17,3 (86,51) 7) 12.Mama America, 17,1 (5,68) 8) 3.Demain Fatigue, 17,9 (5,86) Opl: 10.Diadora, (57,57) 5.Heartbomber, (60,29) 4.Cson Marje, (96,33) 15.May Grace, (71,38). Odds: 15,82. Plats: 3,01-1,91-1,57. Tvilling (7/9): 54,30. Trio (9-7-13): 778,10. Strukna: 6, 14.