Barnklinikens chef säger upp sig – lämnar Örebro för att hjälpa barn i Afrika: ”Så sjuka barn som man aldrig ser i Sverige”

– Jag var nyss där på studiebesök, och träffade på barn så sjuka som man aldrig ser i Sverige, de dör i hjärtsvikt och andra tillstånd som vi kunnat hjälpa ganska enkelt här hemma, säger han samlat.

Han ska åka på uppdrag av den nystartade hjälporganisationen "Little Hills". Namnet syftar på Rwandas smeknamn "The land of thousand hills" som syftar på landets kuperade terräng.

– Och grundaren Nyanja Brodin har en riktigt fascinerande historia bakom sig, säger han och börjar berätta:

Som tioåring överlevde hon det grymma folkmordet i landet. Hittades av en amerikansk hjälporganisation som tog med sig den föräldralösa flickan till USA. Uppväxten blev amerikansk: hon utbildade sig, var duktig i skolan och fick en praktikplats i Senaten som tog henne på en tjänsteresa till hemlandet.

– När hon besökte sitt barndomshem fick hon plötsligt syn på en liten pojke som såg precis ut som hennes äldre bror, fast yngre, berättar Andreas Ohlin.

– Till slut visade det sig också att han var en okänd lillebror, för hennes mamma hade inte dött, utan också överlevt folkmordet och fått en ytterligare sonl, berättar Andreas Ohlin.

Sedan dess har hon gift sig med den svenske barnläkaren Petter Brodin, och tillsammans med filantropen Melina Patterson har de startat hjälporganisation där Andreas Ohlin blir första läkaren som arbetar en längre period i Rwanda.

– Det finns så många hjälporganisationer på plats i Rwanda, men de har svårt att få fäste. Och då kan man ju fundera på varför vi skulle lyckas bättre - säger han och besvarar frågan själv:

– För att vi har en Rwandisk grundare som talar språket och för att vi arbetar med lokala kollegor.

Men det innebär ju att han kommer till en värld full av upptrampade? stigar, inte bara när det gäller delar av vården utan också hur själva hjälparbetet ska fungera.

– Man kan ju inte komma utifrån och bara storma in. Jag räknar med att ställa mig på golvet och skita ner mig tillsammans med mina rwandiska kollegor - och sedan på sikt kunna jobba med kunskapsöverföring, säger han.

– Att bygga upp ett barnsjukhus däremot, och ett laboratorium för att rwandierna ska kunna göra avancerade analyser som idag är omöjliga, är ju ett långtidsprojekt. Men någonstans ska man ju börja, säger han och kanske påminner det om att ta hand om ett barn som kommit lite för tidigt till världen, som neonatolog är det ju hans specialitet.

Frågan är bara, varför lämnar han sin svenska karriär för det här äventyret?

– Jag har velat jobba i ett u-land sedan jag började läsa medicin - och nu är mina barn så stora att jag kan vara utomlands en längre tid. Jag var verksamhetschef i nästan 6 år vilket är en ganska normal tid som verksamhetschef i sjukvården och efter min tjänstledighet räknar jag att vara tillbaks 2021.

Vill du veta mer om Little Hills arbete i Rwanda, eller följa Andreas Ohlins arbete på plats, så kan du göra det här: https://littlehills.org/