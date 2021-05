Barns behov är viktigt i Barns behov är viktigt i Regionen Örebro län

I en debattartikel riktad till mig i NA 30 april skriver Cecilia Mayer om en anhörig, en 11-åring som vårdades på sluten vuxenpsykiatrisk avdelning 2017. I artikeln ställs frågan om varför det inte byggs för barnen.

Svaret är att det har hänt mycket sedan 2017. Hösten 2019 invigdes BUP:s, barn- och ungdomspsykiatrins, nya lokaler för slutenvården. Det var efterlängtat. Tidigare måste patienter med kraftigt utåtagerande vårdas inom vuxenpsykiatrin. I dagens lokaler är det möjligt att vårda alla under 18 år i för dem anpassade lokaler.

... barn och ungas behov av vård följer förstås inte något statiskt genomsnitt, utan varierar över tid.

Det finns sex slutenvårdsplatser inom BUP på USÖ i Örebro. Det är inte så många sett till antal, men sett till befolkningen så är det fler i vår region än i genomsnitt i landet. Beläggning var under 2019 48 procent och under 2020 59 procent. De flesta dagar på året finns det alltså en eller flera vårdplatser lediga inom BUP. Men barn och ungas behov av vård följer förstås inte något statiskt genomsnitt, utan varierar över tid. Därför uppstår det perioder då patienterna är fler än vårdplatserna. I insändaren refereras till ett tillfälle då elva patienter under cirka två dygn var inskrivna samtidigt. Två av dessa patienter var på permission, sju vårdades inom barn- och ungdomspsykiatrin och två inom vuxenpsykiatrin.

När personer under 18 år av någon anledning vårdas inom vuxenpsykiatrin sker det i en avgränsad del av lokalerna och i samverkan mellan BUP:s och vuxenpsykiatrins personal. Det finns också en särskild resursgrupp, som regelbundet arbetar på BUP:s vårdavdelning, som kan stärka upp bemanningen under vissa tider på dygnet. Genom det samarbetet kan barn- och ungdomspsykiatrin erbjuda en trygg och säker vård för de patienter som behöver bli inlagda i slutenvården.

Därför förändras just nu det som kallas första linjen för att det ska gå lättare att hitta rätt i den psykiatriska vården för barn och unga i hela Örebro län.

Precis som insändarskribenten formulerar det så måste arbetet vara ”förebyggande och seriöst i alla delar och faser av barnens och ungdomarnas liv”. Den psykiska ohälsan bland dagens barn och unga har många bottnar och är ett samhällsproblem som omfamnar långt mycket mer än bara hälso- och sjukvårdens ansvarsområden. För att förebygga att barn och unga mår så psykiskt dåligt att de behöver vård krävs föräldrastöd, samarbete med skolan och mellan kommuner och regionerna och med viktiga aktörer i föreningslivet, Region Örebro län är en viktig del av lösningen som måste finnas med i ett tidigt skede. Därför förändras just nu det som kallas första linjen för att det ska gå lättare att hitta rätt i den psykiatriska vården för barn och unga i hela Örebro län. För det arbetet har vi i den politiska majoriteten skjutit till femton extra och viktiga miljoner.

Barn och ungas psykiska ohälsa väcker mycket känslor och frustration. Det är fullt mänskligt och fullt förståeligt. Men att påstå att det inte satsas på barnens behov, att ingen bryr sig och att ingenting händer är inte rätt och inte sant.

Karin Sundin (S)

ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län