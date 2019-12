Basic tvingades bort – besviken på Kif Örebro: ”Dåligt skött – borde visa någon sorts uppskattning”

Efter fyra raka säsonger, och totalt 5,5 år, i Kif Örebro, erbjuds mittfältaren Lejla Basic inget nytt kontrakt.

25-åringen fick beskedet på telefon, från Stefan Ärnsved, på tisdagen och blev inte glad.

– Sista veckan innan vi slutade träna hade vi ett samtal, och då pratade vi lite om tankarna kring nästa säsong. Enligt min uppfattning var dörrarna inte stängda då, så någonstans fanns det en förhoppning om att han skulle vilja fortsätta satsa på mig. Men det gjorde det uppenbarligen inte ... Makten fanns inte i mina händer, säger Basic och fortsätter:

– Någonstans har jag haft en känsla av att det skulle bli så här, så jag var lite förberedd. Men jag hade ändå en tanke som sa att det var möjligt att jag skulle få stanna, för jag tror att de tycker att jag är en bra spelare. Det känns tråkigt att det blev så här.

Basic är också besviken på hur Kif kommunicerade brytningen med hennes och Sejde Abrahamsson på sin hemsida och i sociala medier.

– Det känns lite tråkigt och dåligt skött. Det känns som att de tryckt hårt på att vi valt att inte förlänga när det inte var så, de borde ha kunnat vrida orden på ett schysstare sätt och inte trycka upp det på det sättet. Både jag och Sejde är ändå spelare som varit i klubben i många år, och de borde visa någon sorts uppskattning. Det finns alltid två sidor av en historia, säger hon.

Basic spelade 20 matcher i elitettan för Kif i fjol, varav tio från start, men drogs med en fotledsskada i inledningen av årets säsong. Trots att hon själv kände sig redo för spel när allsvenskan drog igång i april fick hon ingen speltid alls förrän i slutet av september. Totalt blev det bara tre inhopp 2019, 33 minuters speltid i allsvenskan.

– Inför säsongen hade jag ett ganska bra samtal med Stefan, och det verkade som om han hade förtroende för mig. Och vi har överlag haft en bra dialog. Jag har frågat vad han tycker att jag behöver förbättra och jobbat på de sakerna, men det har inte gett något resultat. Det kan bero på många saker, och jag tror en grej är att Stefan vill ha kontinuitet i startelvan. Då är det så, då är det inte mycket jag kan göra.

Men du var ändå sugen på en fortsättning?

– Sugen och sugen ... Jag var ganska ärlig med att den här säsongen, 2019, har varit den värsta i min karriär med tanke på att jag inte fått speltid och inte fått chansen att visa vad jag går för. Det är synd, för frågar du mig så sitter jag på ganska många kvaliteter.

– Jag har varit ganska uppriktig mot Stefan och sagt att jag tycker att det här året varit förjävligt. Jag har berättat att det påverkat min motivation ganska mycket att komma ned på träningen dag ut och dag in och lägg all sin kraft på det här utan att få så mycket tillbaka. Den här säsongen har det tagit mer energi än det gett.

Vilken motivering fick du till beslutet att inte erbjuda dig kontrakt?

– I samtalet så sa han i princip bara att de valt att inte fortsätta med mig nästa år. Han sa också att de inte ville att jag skulle hamna i samma situation som i år, och att de tyckte det var bäst för båda parter att inte fortsätta.

Totalt har Basic spelat fem matcher från start och gjort 30 inhopp för Kif Örebro. Alla chanser från start kom 2016, då hon också gjorde karriärens tre enda allsvenska mål – ett hattrick mot Mallbacken.

Hon är fostrad i Rynninge men har spelat hela seniorkarriären i Kif, med undantag för 1,5 år i Stockholmsklubben Älta 2014–2015. Var karriären fortsätter nu är oklart, men Basic lär behålla basen i Örebro där hon har tre terminer kvar på lärarprogrammet på universitetet.

– Jag har haft lite kontakter med andra klubbar, men i och med att motivationen inte är på topp just nu vill jag inte ta några förhastade beslut. Jag kommer nog avvakta ett tag.

Kif Örebros truppbygge inför 2020

Klara för 2020, målvakter: Mimmi Paulsson-Febo.

Försvarare: Frida Abrahamsson, Elli Pikkujämsä (kontrakt över 2021, ny från FC Honka), Emma Östlund.

Mittfältare: Elin Bengtsson (kontrakt över 2021), Freja Olofsson (ny från Arna-Bjørnar).

Anfallare: Heidi Kollanen, Sara Lilja-Vidlund (kontrakt över 2021), Karin Lundin (kontrakt över 2021, ny från Göteborg).

Klara förluster: Danielle Rice (målvakt, ny klubb ej klar), Sejde Abrahamsson (back, ny klubb ej klar), Emma Kullberg (do, Göteborg), Linnéa Svensson (do, Bröndby), Lejla Basic (mittfältare, ny klubb ej klar), Kayla Braffet (do, ny klubb ej klar), Jonna Dahlberg (do, Ramat HaSharon, Israel), Emma Lindén (do, uppehåll från fotbollen), Eveliina Summanen (do, Kristianstad), Addison Steiner (anfallare, Reign FC, lämnade i somras).

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (do), Maja Regnås (back), Ellen Karlsson (mittfältare), Jenna Hellstrom (do), Heather Williams (mittfältare/anfallare).

Utgående lån: Elin Rombing (mittfältare, inlånad från Eskilstuna).