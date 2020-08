Båtägarens mätning visar – går inte segla till Örebro: ”Kommer inte fram utan att gå på grund”

Under många år har örebroaren Fredrik Palmborg haft segelbåt i Hjälmaren – men senaste åren har sjöns låga vattennivåer skapat en stor osäkerhet hos honom och andra båtägare.

– Många undrar om det ens går att segla i sjön. Och sanningen är att det knappt går att ta sig fram på vissa platser, berättar han.

Men den här sommaren har vattennivån varit så låg att Fredrik tillslut oroade sig för om han ens kommer kunna ta båten från sommarplatsen i Hampetorp till vinterförvaringen i Örebro småbåtshamn.

– Redan nu står jag med kölen i botten – och vattennivån bara fortsätter sjunka.

Den 18 augusti gav han sig därför ut i Hjälmaren för att göra en egen mätning av djupet i Hemfjärdens farled in mot Örebro. Men resultatet var värre än han väntat sig.

– Jag fick lite panik när jag gjorde det här. På det värsta stället var det bara 1,2 meter djupt. De flesta segelbåtar har ett djup på runt 1,7-1,8 meter. De kommer inte fram utan att gå på grund.

Hans egen segelbåt är av en lite mindre modell och har ett djup på 1,35 meter.

– Men inte ens jag kommer in som det är nu. Jag hade tänkt köra in i slutet av september, men nu vill jag bara få in den så fort som möjligt, säger han och fortsätter:

– Men jag tror ju inte det kommer gå. I så fall får jag väl bogseras in av sjöräddningen.

För att kunna mäta djupet, utan att sjunka ner för mycket i dyn, använde han sig av en mätsticka med en lodrät planka i botten. På så sätt får han en så exakt mätning som möjligt.

– Jag mätte i mitten av leden, mellan varje prickpar. Det är där det är som djupast. Så om det är så här grunt där, så vill jag inte ens veta hur grunt det är i kanterna av farleden.

Fredrik, som även är ordförande i Skebäcks Varfsförening, berättar att det varit ovanligt många segelbåtar som gått på grund den här säsongen.

– Det är otroligt mycket grund och med den låga vattennivån är det stor risk att missbedöma djupet. Det var flera incidenter redan under våren.

Enligt den vattendom som reglerar Hjälmaren ska vattennivå starta på 21,95 meter över havet den 20 maj och därefter sjunka med en rät linje fram tills 30 september, då den ska ligga på 21,73.

Men i år var vattennivån nere på 21,73 redan 14 juni och vid senaste mätningen, 24 augusti, hade vattennivån sjunkit med ytterligare två decimeter.

– Vi har haft problem under flera år, men så här grunt som det är i år – det har det aldrig varit.

Han är trött på alla diskussioner som varit kring vattennivåerna senaste åren.

– Som det är nu blir det bara en pajkastning, men det händer ingenting.

Istället vill han se en faktiskt förändring.

– Någonstans måste ju politikerna i kommunen bestämma sig för om de ser Örebro som en sjöstad eller inte. Och gör de det måste de agera nu – det är ett akut läge. Då krävs det att man bestämmer ett lägsta djup för farleden och ser till att hålla det djupet, säger han och fortsätter:

– Sen har ju vattenförbundet visat att de inte kan sköta uppdraget. De andra stora sjöarna regleras statligt – det borde vara samma med Hjälmaren.

Bakgrund:

► Hjälmarens vattenförbund, HVF, ansvarar för regleringen av vattennivån i Hjälmaren, huvudsakligen genom Hyndevadsdammen i Eskilstuna.

► Under våren tömde HVF ut för mycket vatten ur Hjälmaren, vilket gjorde att vattennivån hamnade under räta linjen och medförde att båtägare inte kom ut med sina båtar.

► Länsstyrelsen beslutade 10 juni om minimtappning på tre kubikmeter per sekund för Hyndevadsdammen.

► 23 juni kontrollerade SMHI flödet och upptäckte då att HVF tappade ut 7,3 kubik i Hyndevad – mer än dubbelt mot vad minimitappningen tillåter. Men vattenförbundets ordförande öppnade för att det kunde bero på en felmätning av SMHI.

► SMHI däremot säger däremot att de har ett av världens säkraste instrument och menar att de omöjligt kan ha gjort en så stor felmätning vid mättillfället 23 juni.