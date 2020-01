Batteriskandalen: Åkeri körde 800 ton svart massa till Örebro: ”Det var inte klassat som farligt gods”

Vid två tillfällen - i maj och september förra året - fraktades närmare 800 ton batteriavfall från Urecycle i Karlskoga till en fastighet söder om Örebro. Enligt tidigare uppgifter till NA från Urecycle handlade det om mellan 500 och 600 ton.

Ett Örebrobaserat åkeri fick uppdraget från det återvinningsföretag i Eskilstuna som är inblandat i batteriskandalen.

– Jag har ingen aning om det är fler åkerier som körde åt dem, men det vi levererade var 800 ton i storsäckar, säger företagets ägare, som också berättar att polisen tagit del av den information han har.

Enligt åkeriägaren så ska dessutom bortåt 200 ton så kallad svart massa ha fraktats till Eskilstunaföretagets fastighet på ett industriområde i den södra delen av staden.

Åkeriets första hämtning i Karlskoga var i maj. Miljöåklagaren Helena Eckerrot Flodin misstänker att den olagliga verksamheten pågått ända sedan början av 2018.

När Örebroåkeriet hämtade den svarta massan fick de uppgifter om att det fanns det ekonomiska skäl bakom att batteriavfallet hamnade i Örebro.

– Vi hörde att det skulle mellanlagras på fastigheten och sedan skulle transportörer hämta det i Örebro och köra det till Tyskland. Om det skulle hämtas i Karlskoga skulle de flera tusen kronor extra betalt, sades det.

Vad fick ni för uppgifter om vad det var ni fraktade?

– Vi visste att det var någon form av återvunna massor, men det var inte klassat som farligt gods, eller ADR-märkt.

Misstankar finns att den svarta massan har blandats ut med annan jord, men det har ännu inte bekräftats.

– Något måste de ju ha gjort med massorna. Jag har bara sett bilder från platsen i tidningar, men där fanns ju tomma stora säckar som vi levererade fulla, säger åkeriägaren utan att veta vad batteriavfallet kan ha använts till.

Konkursutredningen av det lokala entreprenadföretag som arrenderar fastigheten söder om Örebro fortsätter. Än så länge har inte Örebro kommun och konkursförvaltaren hittat någon lösning på hur den svarta massan som entreprenadföretaget ansvarade för ska tas om hand.

– Vi har en nära dialog med miljökontoret. Det första steget är att se till att vi får en bättre förvaring av materialet, berättar konkursförvaltaren Robert Asplund på Advokatbyrån Lindahl i Örebro.

Vem som i förlängningen ska ta hand om de giftiga batterimassorna och på vilket sätt är ännu inte löst. Örebro kommun ställde innan konkursen ett vite på fem miljoner kronor om inte entreprenadföretaget tog hand om batteriavfallet innan 20 januari. Förutsättningarna att Örebro kommun skulle kunna få ut de pengarna i samband med konkursen bedöms vara ganska små.

Gården utanför Hällabrottet där det schaktats ut batterimassor har i stort sett sanerats. Kumla kommun anlitade Fortum Waste Solutions för saneringen. Efter att det material som fraktades bort har sorterats upp har den svarta massan blivit bränsle i Fortums fjärrvärmeanläggning.

Fotnot: ADR är en förkortning för European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.