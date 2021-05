Bättre med bussar för alla

Jag har hört på radion och läst om nytt busslinjenät. Örebro ligger inte så bra till jämfört med övriga Sverige. Tror inte att det kommer bli mer resenärer men mer kostnader och många äldre kommer inte klara av att gå till hållplatser som ligger längre bort. Äldre, föräldralediga, sjukskrivna och arbetslösa har kanske inte behov av att åka in till stan varje dag eller ens varje vecka och inte heller morgon eller kväll. Men ska det vara omöjligt att åka in? Jag vet personer som efter indragning av flexlinjen inte längre kommer kunna ta sig in till stan för att träffa vänner på ett fik eller för att gå på bibliotek, besöka kyrkan. Alla har inte någon som kan skjutsa. Dessa personer har betalat skatt i alla år och jobbat från unga år.

Naturens hus som jag åkt buss till 2 gånger i veckan innan pandemin, hur tar man sig dit? Så alla som kan, behåll bilen i det längsta. Jag tycker absolut att kollektivtrafik ska utvärderas och utvecklas och det kan finnas mycket bra i till exempel att slippa ifrån alla bussar vid slottet. Men det kan vara för långt att gå från slottet för att åka tåg. Någon typ av småbussar som går från resecentrum var 10 min genom stan. Hållplatser på Östra Bangatan ? Behåll och utveckla flexlinjen. Ni vet var det bor äldre. Byt ut så att man bara blippar sitt resekort eller betalkort. Pensionärskort vissa tider. Möjlighet att åka till naturens hus. Även statliga medel är skattepengar. Politiker betalas av skatter, är folkvalda även av äldre.

”70 plus flitig bussresenär innan pandemin”

Örebro