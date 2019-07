Bedragarnas nya mål – studenter på jakt efter lägenhet: ”De vill tömma dina konton”

Här är varningstecknen du ska hålla utkik efter.

11 juli är ett viktigt datum för många svenskar. Då kommer antagningsbeskeden för universitet och högskolor.

Det innebär också startskottet för en intensiv jakt på billiga lägenheter i bland annat Örebro – något som polisen nu varnar för att bedragare kan försöka utnyttja.

Flera bedrägliga annonser om andrahandslägenheter väntas de kommande månaderna dyka upp i olika forum. Och studenter som annonserar om att de söker lägenhet kan själva bli uppsökta av bedragare.

– Om det verkar för bra för att vara sant ska du vara vaksam. De här bedragarna vill inte hyra ut en lägenhet till dig, de vill ta sig in i din internetbank och tömma dina konton, säger Lotta Mauritzon på polisens nationella bedrägericenter i ett pressmeddelande.

Här är två vanliga tillvägagångssätt:

1. Den så kallade "lägenhetsinnehavaren" kräver stora förskottsbetalningar utan att ett kontrakt har skrivits på eller nyckel lämnar över. När sedan studenten gör sig redo att flytta in visar det sig att lägenheten inte existerar.

2. Bedragaren kontaktar personer som är i behov av lägenhet, ofta via Messenger, och hävdar att de ska få hyra boende. Men först måste en kreditupplys­ning göras. Bedragaren ber därför personen som vill hyra lägenheten om personuppgifter samt namn på bank, och vill därefter att personen loggar in med sitt bank-id via en länk som bedragaren skickar.

– Bedragaren säger att han kan stå för kostnaden för kreditupplysningen och att han ska swisha över den summan. Detta är enbart ett första steg för att komma åt ditt konto och dina pengar. Det behövs ingen e-legitimering för kreditupplysning, och det kostar inte dig som privatperson något om ett företag eller person vill göra en kreditupplysning på dig, säger Lotta Mauritzon.

Här är polisens råd för att undvika att bli lurad:

► Logga aldrig in på din bank eller lämna ifrån dig koder från din bankdosa på uppma­ning av någon annan.

► Betala aldrig förskottshyra innan du träffat uthyraren personligen och sett den aktuella lägenheten. Var vaksam om uthyraren befinner sig utomlands eller inte kan träffas och ändå kräver förskott.

► Var på din vakt om uthyraren har bråttom och försöker stressa dig till att betala pengar i deposition.

► Var extra vaksam om lägenheten har bra läge och är relativt billig.

► Kontrollera med fastighetsägaren att personen är lägenhetsinnehavare och har tillstånd för andrahandsuthyrning. Var försiktig när uthyraren skickat e-post med länkar till fastighetsägaren. Det finns bedragare som har skapat falska hemsidor med telefonnummer som har gått till en kumpan.

► Kräv legitimation på uthyraren och ett hyreskontrakt.

► Betala inte pengar via anonyma betalningstjänster

► Ta gärna med en vän eller anhörig när en lägenhet visas. Fyra ögon kan lättare genomskåda ett bedrägeri.

Klicka här för att läsa polisens råd om vad kan göra om du blivit utsatt för bedrägeri.