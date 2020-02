Befolkningsökning inte bara positiv: ”Ställer också höga krav”

I rena siffror är nu Lekeberg den kommun i länet som ökar mest efter Örebro. Totalt har Lekeberg nu 8 234 invånare. Det kan jämföras med årsskiftet 2014/2015 då kommunen hade 7 363 invånare.

- Det är självklart glädjande att vara en tillväxtkommun med ett attraktivt läge men det ställer också höga krav, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson (C).

Under de senaste åren har Lekeberg upplevt en stor byggrusch, framför allt i Lanna och i Fjugesta. Många barnfamiljer har flyttat in och skolan i Hidinge behöver byggas ut. En tillfällig förskola byggs just nu i Fjugesta liksom en helt ny F-9 skola som ska starta om knappt ett år.

Helhet och långsiktighet är honnörsord för Johan Niklasson.

- För att kunna fortsätta att växa hållbart och visa på den politiska viljan, säger han.

Johan Niklasson menar att det framför allt är två saker politiken nu måste hantera och det är en översiktsplan och en lokalförsörjningsplan.

- Vi behöver revidera eller i stort sett göra en ny översiktsplan då den nuvarande är från 2014. Inget formellt beslut är taget än men vi har högt fokus på det, säger Johan Niklasson.

Lokalförsörjningsplanen däremot håller på att färdigställas och kommer att behandlas av kommunstyrelsen i mars.

Fotnot: Mellan 2017/2018 ökade invånarantalet i Lekeberg med 48 personer.