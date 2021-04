Behövs en förbifart för tung trafik i Nora?

Enligt NA:s faktaruta den 14 april, i artikeln om Noras trafikplan, så står det som ett exempel till förslag, ”en ny sträckning för tung genomfartstrafik”. Men om man läser i den aktuella trafikplanen, ”Trafikplan Nora tätort 2020-02-28” så står det, ”Inom ramen för trafikutredningen har det inte utförts någon fördjupande analys om vilken omfattning genomfartstrafiken genom Nora har”.

Enligt min mening så har inte Nora någon besvärande genomfartstrafik. Framför allt inte av tung trafik. All tyngre trafik, ex.vis från Karlskoga och norrut, går via Gyttorp-Mon ut på RV 50. Tung trafik väljer också ofta hellre att åka via Örebro för att slippa vägen mellan Karlskoga och Nora. Våra spängämnesleverantörer i kommunen levererar mycket gods norrut i Sverige, men är förbjudna att åka mellan Nora och Fanthyttan, Tre sjöars väg. Så dom åker inte genom Nora. Från och till norra kommundelen, Klacka Lerberg och norrut, väljer man alltid att åka via Striberg och Gyttorp. Så även personbilarna.

Sammanfattningsvis skulle jag säga att den tunga trafik vi ser i Nora har ärenden dit. Exempelvis till vår bygghandel och andra näringsidkare i centrum. Vi som åker personbil från till exempel Järnboås, åker gärna till Nora. Men bara om vi har ärenden dit. Ska vi söderut så åker vi ”förbifarten” via Striberg-Gyttorp. Jag menar att en förbifartsled runt Nora tätort inte är befogad. Lägg hellre pengarna på våra omdiskuterade idrottsanläggningar.

Tore Carlsson

Järnboås