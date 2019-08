Behövs verkligen bank-ID, Coop?

”Som en säkerhetsåtgärd för att skydda dina poäng behöver du numera logga in med mobilt bank-ID för att kunna använda poäng i poängshoppen.”

Jag loggade in på min sida på Coop för att kolla om jag hade några poäng att använda. Jo det fanns så det skulle räcka till en bonuscheck på 30 kr. Jag valde den och fick bekräfta mitt val, precis som jag gjort förut. Men nu var det stopp jag skulle vara tvungen att verifiera med mobilt bank-id.

Ska det inte räcka med att logga in? Har någon fått tag i min inloggning kan de ju också fått tag i mitt bank-id också (om jag nu hade haft något) Tur att jag handlar så lite och inte lär det bli så mycket mer heller.

”Vad blir det härnäst?”

Nora

Poäng på Coop betingar ett värde och därmed är eftertraktade.

Svar direkt:

Visst vore det bra om det hade räckt att bara logga in och inte behöva använda mobilt bank-ID! Men så sent som i höstas hade vi tyvärr problem med att medlemmar blev av med sina poäng. Då kunde vi inte se att det var Coop som hade hackats, men många människor använder samma lösenord på flera ställen och därmed kunde tjuvarna chansa och komma åt medlemmarnas poäng. Poäng på Coop betingar ett värde och därmed är eftertraktade. Då införde vi identifiering/inloggning via mobilt bank-ID som en säkerhetsåtgärd och ett extra skydd för medlemmarna. Mobilt bank-ID är det mest utbredda skyddet som finns idag. Men visst hade det varit bättre om vi inte hade behövt vidta denna åtgärd.

Anna Rasin

Coop Sverige