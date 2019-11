Bekräftar NA:s avslöjande – Olofsson klar för comeback i Kif Örebro: ”Annorlunda situation både mentalt och fysiskt”

Freja Olofsson, 21, var en av nyckelspelarna när Kif Örebro tog klivet upp i allsvenskan förra hösten. Mittfältaren startade samtliga 25 matcher hon var tillgänglig i och noterades för fem mål.

Och nu är hon alltså tillbaka i klubben där hon, efter att ha fostrats i Sturehov och ÖSK Söder, 2015 debuterade i både allsvenskan och champions league.

– Jag har kollat på lite andra möjligheter också, men det här kändes bäst utifrån den situation jag sitter i just nu, säger Olofsson till NA.

Till Kif Örebros egen hemsida uttrycker Olofsson att hon är i en ”annorlunda situation både mentalt och fysiskt”, och allt det där handlar om knäskadan hon drabbades av i mars. Bara minuter efter att hon hoppade in i seriepremiären för nya klubben Arna-Bjørnar, i norska ligan, drog Olofsson korsbandet. Resten av säsongen fick hon ägna åt rehab.

– Efter den skadan känns det skönt att komma till en klubb där jag vet att jag har stort förtroende för tränarna, jag har en bra relation både till Stefan (Ärnsved), Martin (Skogman) och klubben som helhet. Det känns väldigt tryggt för mig att komma till en sådan miljö, säger Olofsson som inte hymlar med att hon tänkte annorlunda för ett år sedan.

– Då var jag väldigt redo för att testa något nytt och för att utmana mig själv, inte bara fotbollsmässigt utan också personligen. Jag ville komma till ett nytt ställe och se hur jag skulle hantera det. Jag var ganska klar med att jag ville lämna Kif.

Men nu är läget alltså annorlunda. I Kif blir Olofsson det andra nyförvärvet och den sjunde spelaren totalt att skriva kontrakt inför 2020. Hennes första mål är att komma tillbaka till seriepremiären, som spelas helgen 4–5 april.

– Det har gått sex månader sedan jag opererade mig nu, och det går upp och ned. Jag hoppas kunna vara med lite i fotbollsträningen redan när Kif drar igång i januari, och jag siktar på att vara tillbaka till seriestarten. Men det är mycket som ska klicka. Jag vill komma tillbaka så fort som möjligt och bidra med mina kvaliteter, säger Olofsson som på tre tidigare säsonger med Kif i allsvenskan gjort 25 matcher från start och 19 inhopp.

Apropå allsvenska schemat så är matchprogrammet inte släppt ännu, men däremot datumen. Redan efter premiäromgången väntar ett första, åtta dagar långt, landslagsuppehåll – och sommarens OS-uppehåll kommer att vara 49 dagar. Den 22:a och sista omgången spelas inte förrän den 7 november, 216 dagar efter premiären.

Freja Olofsson

Ålder: 21 år.

Position: Mittfältare.

Tidigare klubbar: Sturehov (–2010), ÖSK Söder (2010–sommaren 2015), Kif Örebro (sommaren 2015–2018), Arna-Bjørnar (2019).

Statistik toppserien 2019: Ett inhopp (sedan skadad).

Kif Örebros truppbygge inför 2020

Klara för 2020, målvakter: –

Försvarare: Emma Östlund, Frida Abrahamsson.

Mittfältare: Eveliina Summanen, Freja Olofsson (ny från Arna-Bjørnar).

Anfallare: Heidi Kollanen, Sara Lilja-Vidlund (kontrakt över 2021), Karin Lundin (kontrakt över 2021, ny från Göteborg).

Klara förluster: Linnéa Svensson (back, Bröndby), Emma Lindén (mittfältare, uppehåll från fotbollen), Jonna Dahlberg (mittfältare, Ramat HaSharon, Israel), Emma Kullberg (back, Göteborg), Addison Steiner (anfallare, Reign FC, lämnade i somras).

Utgående kontrakt: Mimmi Paulsson-Febo (målvakt), Danielle Rice (do), Ann-Sofie Gripenberg (do), Maja Regnås (back), Sejde Abrahamsson (do), Lejla Basic (mittfältare), Ellen Karlsson (do), Jenna Hellstrom (do), Elin Bengtsson (do), Kayla Braffet (do), Heather Williams (anfallare).

Utgående lån: Elin Rombing (mittfältare, inlånad från Eskilstuna).