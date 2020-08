Bell avgjorde för Syrianska – från en ovan position: ”Jag är väldigt stolt över min insats”

Det var ett stekhett Örnsro IP som stod värd för söndagens drabbning mellan Örebro Syrianska och Team TG.

Örebro Syrianska kom till spel efter en stark insats i den senaste omgången. Då var serietvåan Sylvia på besök, då slutade matchen oavgjort.

Team TG å andra sidan stod inte för en lika bra insats i den senaste matchen. Laget föll med hela 6–1 borta mot Sandviken. Team TG stod på nedflyttningsplats inför matchen mot Syrianska.

Redan i inledningen av matchen tog Örebro Syrianska taktpinnen. Speciellt Nabil Osman såg pigg ut i matchinledningen. Han kom förbi sin gubbe flera gånger på Syrianskas vänsterkant.

Det var inte långt borta att Linus Lamu kunde trycka dit ledningsmålet redan efter någon minut.

Även anfallaren Yoann Fellrath testade några gånger men Team TG:s målvakt Gustaf Halvardsson stod pall.

Istället skulle målet komma från oväntat håll. Laurence Bell som vanligtvis spelar på det centrala mittfältet vikarierade som mittback. En hörna som såg ut att vara för lång visade sig vara en inövad variant.

– Det var en plan vi lyckades med. Bra coachande och bra utförande. Vanligtvis spelar jag på centralt mittfält och då får jag en del chanser att komma in i boxen och göra mål. Idag fick jag inga sådana chanser bortsett från en hörna. När bollen kom in var jag extra hungrig. Ett fantastiskt inlägg och en perfekt nick tillbaka in i straffområdet av Yoann (Fellrath). Jag såg bara bollen redo att bli nickad, berättade Bell efter matchen

Efter Bells match kontrollerade Syrianska hem den första halvleken. Den andra blev jämnare men inget av lagen lyckades skapa några jättechanser och matchen slutade 1–0.

– Jag skulle säga att första halvlek var vi väldigt bra i. Vi använde bollen väldigt bra. Det är en väldigt varm dag så det var viktigt att hålla i bollen. Jag tror det är bland det bästa spelet med bollen vi haft på hela säsongen. I andra halvleken pressade de oss lite mer. Då hade vi istället en del chanser att kontra, vilket vi gjorde. Det blev ett uttröttande spel för alla i den andra halvleken.

Bell fortsätter.

– Motståndarna var bra och kämpande för varje boll. Vad jag tyckte vi gjorde väldigt bra var att kontrollera matchen. Vi ledde bara med ett mål men vi insåg att det skulle räcka med 20 minuter kvar. Då var det bara att försvara sig starkt. Alla gav sitt allt där ute idag. När vi behövde honom så gjorde Dildar (Caliskan) några riktigt bra räddningar.

Bell spelar som sagt vanligtvis på mittfältet men vikarierade idag som mittback. Något han kan tänka sig att fortsätta med.

– Jag tyckte det kändes väldigt bra faktiskt. Jag har spelat där några matcher nu. Det är en position som jag ser mig själv klara av. Vi har några väldigt bra mittbackar så jag vet inte om jag behövs där den här säsongen. Men jag är väldigt stolt över min insats, det är fortfarande väldigt nytt för mig.

Bell berättar även en av hemligheterna till varför det har gått så bra för Syrianska på sistone.

– Barsaums engelska har förbättrats avsevärt. Det har hjälpt både mig, Owen (John Wallis) och Yoann (Fellrath.

Matchfakta:

Örebro Syrianska–Team TG 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 (45+2) Laurence Bell.

Varningar, Örebro Syrianska: Martin Alp. Team TG: Gustav Nordh

Domare: David Almgren

Publik: Nej.

Örebro Syrianskas startelva: Dildar Caliskan – Erik Sachs, Laurence Bell, Owen John Wallis – Michel Yanez Hernandez, Kevin Johansson (81), Mirza Turan, Nabil Osman (69) – Ebrima Jaiteh (51), Yoann Fellrath (69), Linus Lamu.

Avbytare: Marcus Karlsson (69), Martin Alp (81), Claudiu Neagu (57), Basel Gorgis (51), Tobias Nilsson (69), Eliyo Turkan. Philip Malky