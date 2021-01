Belöningen efter ett långt arbetsliv: sänkt standard

Varför tvingas jag att sänka min levnadsstandard bara för att jag har blivit pensionär? Jag har slitit och släpat i ett helt arbetsliv och deltagit i uppbyggandet av vårt land. Då jag nu ser siffrorna på Pensionsmyndighetens hemsida finner jag att min nettopension 2021 höjs med endast 185 kronor per månad jämfört med 2020. Detta trots våra politikers fagra löften om sänkt skatt för pensionärer. Hur många förvärvsarbetande skulle nöja sig idag med en lönehöjning på 185 kronor per månad?

Vid 70 års ålder kom dråpslaget med en sänkt pension på 4 000 skattade kronor i månaden. Jag har nu just fyllt 78 år och de senaste åtta åren så ser jag hur min standard sänks år från år. Jag är rätt säker på att min hyra kommer att höjas med mera än 185 kronor 2021. Ytterligare en standardsänkning alltså och så har det varit på senare år. Hyran höjs med mera än pensionen. Är det tänkt att en pensionär skall sälja bilen, inte ha telefon eller internet, inte skall resa, inte äta på restaurang ibland eller titta på de TV-kanaler som är intressanta? Att tvingas att säga upp något av de nyss nämnda glädjeämnena i livet är absolut en standardsänkning.

Nu har jag kommit till vägs ände. Det går inte längre att betala allt som jag vill behålla. Snart ger jag upp. Det här är inget liv! Då jag fortfarande jobbade var det inga ekonomiska problem och det blev till och med pengar över med en liknande standard som nu.

Nu vill jag ha svar från våra politiska partier om hur de ser på saken. Är det så här våra politiker hade tänkt sig pensionärslivet? Är den här situationen tacken för all skatt som jag har betalat in under ett helt arbetsliv?

Jan-Åke Siljeström

Örebro