Bengt af Klintberg är lika intresserad av moderna som av gamla sägner: ”Både berättaren och lyssnaren kan tro på innehållet”

Författaren och folkloristen Bengt af Klintberg har i sina böcker Råttan i pizzan (1986), Den stulna njuren (1994) och Glitterspray (2005) samlat vandringssägner från vår tid. Totalt har Bengt skrivit över 50 böcker varav över häften är etnologiska, eller snarare folkloristiska som han ser dem. Skillnaden mellan folksagor och sägner är att de senare berättas på ett sådant sätt att innehållet ska låta trovärdigt.

– En sägen kan börja med ”Det här hände en kompis till min arbetskamrat och den personen jobbar inom polisen och han är väldigt pålitlig”. Då berättar man om något som kan vara oroande, något som hotar ens egen säkerhet eller någonting som kan vara önsketänkande.

En del sägner går tillbaka till historiska händelser, en del är helt och hållet påhitt.

– Men både berättaren och lyssnaren kan tro på innehållet, säger Bengt af Klintberg.

Man ville markera att man själv var lite bättre, mer civiliserad

Något som faktiskt har hänt kan leva vidare som sägen, men med lite förändrade detaljer så att de passar in i folks föreställningsvärld. Har du hört att invandrare river upp parketten i sina lägenheter för att odla potatis. Och dessutom bor i tält i vardagsrummet? Den här vandringssägen ska ha berättats redan under 1950-talet - men då om svenskar som flyttade in till stan från landsbygden.

– De typiska historierna om invandrare som inte förstod sina moderna lägenheter fanns innan invandringen, men då handlade de om glesbygdsbor. När invandrarna kom började man knyta historierna till dem. Varför, jo, för att man ville markera att man själv var lite bättre, mer civiliserad.

Bengt af Klintberg konstaterar att sägner och etniska skämt ibland skapas för att göra bort andra. Det kan vara folkgrupper, en arbetskamrat eller grannlandet.

– Skämten kan handla om nästan vad som helst, men går ibland över gränsen för att det blir obehagligt eller rent av rasistiskt.

Bengt af Klintbergs intresse för folksagor började när han studerade litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Han började därför läsa etnologi också och blev kvar där, först som student och sedan som lärare i tjugo år.

Historierna om råttkött i pizzan kom 1974 och spred sig som en våg över hela Sverige. Bengt följde vågen och såg att den till en början fanns i Västsverige, bland annat i Göteborg och Borås, och handlade om kinesiska restauranger. Så småningom kom historierna till Stockholmsområdet och berättades om pizzerior. Bengt gjorde en studie genom att kontakta kollegor i Europa och datera när liknande historier hade dykt upp hos dem.

– Det dök upp tidigast på 60-talet i England, i kinesiska- eller indiska restauranger. Det började med att någon hade beställt kyckling och fick ett ben i halsen. Personen uppsökte läkare som tog ut benet och undersökte det. Det visade sig vara ett kattben. Från katt blev det sedan råtta och det gjorde att historien fick en oerhörd spridning:

– I det spåret var det många utländska restauranger som fick slå igen.

Folksagor är däremot berättelser som framförs så att det framgår att de är diktning. De utspelas i sagans värld, inte i vår verklighet, med signaler som ”Det var en gång…”, eller att man avslutar med ”… och så levde de lyckliga i alla sina dagar”.

– Sagorna i dag ser lite annorlunda ut. De är inte längre muntlig tradition som det var förr. Det har blivit en stor industri att skapa sagor i form av barnböcker, vuxenböcker, tv-program, filmer, teaterföreställningar och så vidare.

Myter är ett tredje ord i det här sammanhanget, som forskarna använder om berättelser från den tid före all historieskrivning, om när världens skapades eller när gudar uppträder.

– Vi har myten om några barn som förs upp till månen och bär på ett vattenämbar. När ämbaret välter blir det regn på jorden. Den här typiska myten är spridd runt hela jordklotet och äldsta belägget är från 1200-talets Island. Adam och Eva kan ses som en grundläggande myt i den kristna världen, liksom Noaks ark, som är en av många versioner på syndafloden.

I varje land var religionen en slags garanti för evigt liv och salighet. Naturfolksvarelser som troll, vättar och djinner stod utanför och fick bli syndabockar som man kunde skylla faror och sjukdom på. Häxor och häxjakter har förekommit i nästan alla kulturer.

– Mobbning på arbetsplatser har egentligen samma mekanism som i den gamla häxtron. Vi diktar upp faror och gestalter. Verkligheten förenklas, att det skapas stereotyper, och vi delar in verkligheten i skurkar och hjältar.

Finns det något allmänintresse för folksagor och sägner?

– Ja, det tycker jag. De som sysslar med hembygdsforskning vill gärna veta mer om lokala traditioner. Bland yngre är intresset för vår tids vandringssägner stort, säger Bengt af Klintberg.