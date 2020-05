Bengtzén om Eklinds spetsegenskaper, Stoas plats – och att värva från BIK: ”En fjäder i hatten för Karlskoga”

På onsdagen bröt Oliver Eklind, 21, sitt kontrakt med BIK Karlskoga ett år i förtid. Dagen därpå bekräftades att centern skrivit på för två säsonger i Örebro Hockey.

Bakom övergången? Örebro Hockeys general manager Stefan Bengtzén, som själv var sportchef i just BIK mellan 1997 och 2012.

– Klart jag varit i högsta grad inblandad, det blir naturligt att jag åker åt det hållet och ser mycket allsvensk hockey medan Niklas (Johansson, sportchef i Örebro) av samma skäl åker mycket till Västerås och Stockholm, säger Bengtzén.

Vad är det du sett när du sett Oliver, då?

– En karaktärsspelare. Han har sidor som en hockeyspelare ska ha, rätt inställning, gillar när det hettar till. Hockey är en kampsport, och då trivs Oliver som bäst. Min bedömning, och det jag hört när jag talat med andra, är att han har ett sådant psyke – han mår bra i hettan. Spelmässigt är han duktig på att bära puck i mitten, en tydlig center även om han också spelat en del ytterforward. Han kan och vill nog gärna göra poäng själv, men han är mer en sådan som banar väg för andra. Han har en bred kunskap.

– Många har säkert funderingar när vi tar in allsvenska spelare, men Oliver kommer bli spännande i SHL, just med tanke på sin attityd. Han kommer inte nöja sig med att inte spela – han vill vara med och tävla och kommer göra allt och lite till. Det är det jag bedömer att han står för, och det är det han visat i BIK.

Att värva från just BIK är förstås speciellt. De båda länsklubbarna var länge största rivaler och spelade många heta derbyn under Örebros sju allsvenska säsonger mellan 2001 och 2013. Och även om Örebro nu är på väg in i sin åttonde raka SHL-säsong finns det åtminstone på supportersidan fortfarande ett tydligt rivalskap. Eklind blir blott den andra spelaren under hela denna tid att gå från BIK direkt till Örebro Hockey, efter italienskkanadensiske backen Nick Plastino 2013.

– Någon tycker säkert: Så där gör man inte, man värvar inte från BIK. Men jag tycker inte det är något konstigt. Vi måste se till vårt bästa, och det här är också en fjäder i hatten för Karlskoga, säger Bengtzén och utvecklar:

– Jag vet att jag sa det redan när jag var i BIK: ”Vi måste förhålla oss till vår plats i näringskedjan, och att vi levererar spelare vidare tyder på en bra verksamhet.” Det tycker jag fortfarande: Karlskoga gör ett fantastiskt bra jobb – det som är tufft för dem är att de gör det så bra att de levererar spelare till SHL hela tiden. Samtidigt ökar det BIK:s attraktionskraft när de ska värva spelare, att de kan visa att så många fortsätter uppåt i karriären.

Eklind är närking och fostrad i Kumla Hockey men gjorde sitt avslutande ungdomsår i Örebro innan han kom in på hockeygymnasiet i Karlskoga 2014. Sista året där blandade han spel i A-laget i allsvenskan, J20-laget och med IFK Arboga, på lån i division 1.

Tre senaste säsongerna har han tagit allt större plats i A-laget, och totalt har han 21 år gammal hunnit med 69 poäng på 182 allsvenska matcher – varav 31 (16 mål, 15 assister) på 50 innan vinterns säsong coronaavbröts.

– Han har verkligen gnuggat och vuxit ut. Han har smugit lite, men jag vet att det funnits intresse från andra klubbar. Han är ett nyförvärv som kan bli en överraskning för många. Jag tror att han kommer komma in och tävla direkt.

Med Eklind under kontrakt har Örebro Hockey fem renodlade centrar i honom, Robert Leino, Christopher Mastomäki, Ludvig Rensfeldt och Daniel Muzito Bagenda. Plus Linus Öberg, som varit center större delen av karriären men mest spelat på kanten i A-laget.

Frågan är om värvningen definitivt stänger dörren för Ryan Stoa, amerikanen som var tvåa i interna poängligan i vintras men som ännu inte erbjudits nytt kontraktsförslag av Örebro. Bengtzén vill inte skriva av honom än.

– Centrar är en bristvara, och vi ser om vårt hus där. Man ska komma ihåg att det är mycket lättare för de som spelat center att ta klivet ut än att gå åt andra hållet, så det är inga fel att ha någon extra i truppen. Just med Stoa, så ... Vi får se vad som kommer hända härnäst. Men det är klart att det tätnar i truppen.

Eklind ansluter till Örebro Hockey och börjar träna med sina nya lagkompisar redan på måndag.

Spelare som gått direkt mellan BIK Karlskoga och Örebro Hockey de senaste tio åren

Från BIK till Örebro: Nick Plastino (inför 2013/14), Oliver Eklind (inför 2020/21).

Från Örebro till BIK: Simon Olsson (under säsongen 2012/13), Gustaf Franzén (inför 2017/18).

På lån från Örebro till BIK: Max Lindholm och Lukas Pilö (under 2019/20), Filip Ahl, Johan Wiklander och Rodrigo Abols (under 2017/18).

På lån från BIK till Örebro: Henrik Lundberg registrerades som tredjemålvakt i Örebro våren 2020, men var aldrig med i någon matchtrupp.

Örebro Hockeys silly season 2020/21

Klara spelare, målvakter: Jonas Arntzen, Jhonas Enroth (ny från Klagenfurter AC).

Backar: Jonathan Anderson, Gustav Backström, Aaron Irving, Lukas Pilös, Rasmus Rissanen, Robin Salo, Stefan Warg.

Forwardar: Oliver Eklind (ny från BIK Karlskoga), Glenn Gustavsson, Robin Kovács, Emil Larsson (ny från Luleå), Robert Leino (ny från Ilves), Max Lindholm, Christopher Mastomäki, Daniel Muzito Bagenda, Joonas Rask, Ludvig Rensfeldt, Sakari Salminen, Linus Öberg.

Klara förluster: Alfred Barklund (back, ny klubb ej klar), Mathias Bromé (forward, Detroit Red Wings), Dominik Furch (målvakt, ny klubb ej klar), Viktor Lodin (forward, ny klubb ej klar), Marcus Weinstock (forward, ny klubb ej klar),

Spelare med utgående kontrakt: Jordan Boucher (forward), Shane Harper (forward), Kristian Näkyvä /back), Ryan Stoa (forward).

Oliver Eklind

Född: 31 maj 1998, uppvuxen i Kumla.

Karriär: Kumla Hockeys ungdoms- och juniorlag –2013, Örebro Hockeys ungdoms- och juniorlag 2013/14, Bik Karlskogas juniorlag 2014–2017, Bik Karlskogas A-lag 2016–2020 (utlånad till IFK Arboga tolv matcher 2016/17), Örebro Hockey 2020–.

Meriter: TV-pucken med Örebro län 2013. Allsvensk debut som 17-åring 2017 och 14 allsvenska matcher vintern därpå. 34 mål och 35 assister på 182 allsvenska matcher med Bik Karlskoga.