Bergh tog plättlätt seger i Fornabodas årsfinal: ”Har alla ingredienser för att bli en riktigt bra häst”

Rubrikerna

Tummen upp: Grant Hall var fin då han besegrade äldre hästar, treåringen vann väldigt lätt från ledningen på 1.15,4 auto över medeldistans. Trixton-avkomman travade 1.12 sista 800 meterna och så lätt han har för sig … Den här kommer ta många segrar i Sverige hos Robert Bergh var så säkra.

Tummen ner: Adam Orden kördes vaket från till dödens dryga varvet från mål av Mika Forss. Hästen travade dock inte som bäst och var tidigt slagen, dryga halvvarvet från mål ”feggalopperade” han det lär ta ett tag innan vi ser den Timo Nurmos-tränade femåringen på banan igen.

Avlade maiden: Toppstammade Campanet tog karriärens första seger i fjärde starten. Barfota fram gav önskvärd effekt men stoet räddades skickligt av Jorma Kontio i sista kurvan då travet inte flöt optimalt. Men fler hästar än Maharajah-avkomman har fått stöttats i sista sväng på Boda, över upploppet avgjorde fyraåringen på hårdhet och plockade ner ledande favoriten Mercedes Hall.

Kusk i fokus: Dwight Pieters körde Global Boost för första gången åt sin nye arbetsgivare Joakim Elfving och vilken succé det blev. Trots spår tolv bakom startbilen över kort distans kunde Pieters segra med stoet som normalt är bäst med tätkänning. Fyraåringen tog säkert ner comebackande favoriten Mellby Imperial, men detta lopp la Dwight upp exemplariskt.

Aldrig i förlustfara: Hugo Journey stod verkligen på tur för seger och tog årets första seger på ett mkt övertygande vis under torsdagen. Ville Karhulahtis fyraåring vann från ledningen på ett överlägset vis och sprang med lätthet 1.14 sista varvet. Fyraåringen var verkligen läcker och vann på nya rekordet 1.14,2 auto över medeldistans.

Tredje raka segern: Georgia Am har tagit sju segrar på 19 starter. Hon tog sin tredje raka seger, denna gång tillsammans med duktige Klas Olsson. Klas fick iväg henne fint trots spår fem med volstart, han körde resolut jättefavoriten till spets som sedan vann säkert via 1.12 sista 800 meterna före Yoghurt Composite. Detta är en lördagshäst som man gärna vilar ögonen på!

Hemmaseger i årets sista lopp: Årsfinalen gick till hemmahästen Timetobelucky och Kenneth Gorski. Fuxen vann på trötta ben och tog årets första seger, här felade Forcebewithyou och Käbb´s Valente bort fina placeringar.

Värt att notera: Det var årsfinal på Boda denna tävlingsdag, halva säsongen har det varit publik på plats. Publiken är det som gör Fornaboda och så många trivsamma tävlingsdagar det har varit i gröngräset i år, solen har ju skämt bort oss också … Kuskligan tog Mika Forss hem, han vann en femling under Midsommardagen som la grunden till titeln. Tränarchampionatet tog Timo Nurmos i sedvanlig stil hem, totalt överlägset och man måste fortsätta imponeras över finländarens förmåga att utveckla unga travtalanger.

Citatet: ”Jag vill få rutin i honom, han har alla ingredienser för att bli en riktigt bra häst” (Robert Bergh har höga tankar om Grant Hall som vann plättlätt från ledningen).

Siffrorna

V5-fakta

Rätt rad: 6-1-10-5-5.

5 rätt: 857 kronor.

Omsättning: 612 904 kronor.

Antal system: 13 245.

V4-fakta

Rätt rad: 12-2-4-5

4 rätt: 5 025 kronor.

Omsättning: 1 771 057 kronor.

Antal system: 50 778.

V3-fakta

Rätt rad: 10-5-5

Utdelning: 523 kronor.

Lunchdubbel-fakta

Rätt rad: 4-5

Odds: 48,15.

Resultaten

Lopp 1: 1) 12.Global Boost (Dwight Pieters), 14,7 (37,49) 2) 9.Mellby Imperial, 14,8 (1,57) 3) 4.Xanthis Fiction, 14,9 (22,51) 4) 6.Miss Brilliance, 15,2 (63,67) 5) 2.Procedure Turn, 15,2 (18,24) 6) 10.Hector de Sajan, 16,3 (68,57) 7) 3.C.C.Loverboy, 16,7 (55,86) Opl: 1.Be My Valentine, (8,31) 5.Kvicka Lee, (48,22) 11.Budets Sara, (14,46) 7.Super Hörsta, (145,56) 8.Mellby Ia, (6,63). Odds: 37,49. Plats: 5,10-1,09-2,95. Tvilling (9/12): 20,47. Komb (12-9): 169,66. Trio (12-9-4): 1289,85.

Lopp 2: 1) 2.Grant Hall (Robert Bergh), 15,4 (1,70) 2) 1.Billy Idol, 15,7 (29,06) 3) 8.Esplanad, 15,7 (4,53) 4) 6.Lucid Dreaming, 15,8 (12,44) 5) 5.Herkules S.S., 16,6 (127,96) 6) 7.Francine Lascaux, 16,8 (134,00) 7) 11.Digital Bar, 16,8 (107,95) 8) 13.Brad Frontline, 17,2 (179,29) Opl: 9.King Sir Phillippe, (257,26) 12.Swift Diva, (131,05) 10.Mahadevi Indika, (60,49) 4.Jordan Star, (218,52) 3.Brasco Brodde, (5,21). Odds: 1,70. Plats: 1,16-3,45-1,51. Tvilling (1/2): 15,95. Komb (2-1): 18,39. Trio (2-1-8): 87,42.

Lopp 3: 1) 4.Hugo Journey (Ville Karhulahti), 14,2 (5,17) 2) 7.Qvanting Indika, 14,8 (2,66) 3) 10.Vincitori Indika, 14,9 (66,03) 4) 2.Hudzon, 15,0 (23,71) 5) 9.Torte Lini, 15,2 (12,99) 6) 1.C.Neway, 15,2 (111,01) 7) 11.Diego Simoni, 15,3 (36,51) Opl: 3.Eric Halbak, (20,47) 6.Pastor Lucas, (72,00) 5.Mirakel Håleryd, (8,70) 8.Västerbo Bankir, (30,03) 12.Adam Orden, (4,40). Odds: 5,17. Plats: 1,88-1,42-8,07. Tvilling (4/7): 6,77. Komb (4-7): 17,04. Trio (4-7-10): 360,30.

Lopp 4: 1) 5.Anna Montana (Peter G Norman), 14,5 (8,04) 2) 10.Bridge Maid, 14,7 (6,68) 3) 1.Harriet Web, 14,8 (3,51) 4) 6.Grott Maja, 15,2 (25,80) 5) 4.Vaiana Venit, 15,2 (9,73) 6) 9.Anywherewithyoulou, 15,3 (31,96) 7) 11.Janie Jones, 15,5 (54,13) Opl: 12.Sweet and Wild, (13,51) 2.Turbina C.F., (119,69) 7.Raw Data, (98,11) 8.Esther Cheri, (44,93) 3.Up New Moon, (3,19). Odds: 8,04. Plats: 2,36-2,43-1,64. Tvilling (5/10): 26,46. Komb (5-10): 62,78. Trio (5-10-1): 403,65.

Lopp 5: 1) 6.Seeuneversister (Mika Forss), 18,3 (2,55) 2) 12.Flat Broke, 18,3 (33,10) 3) 1.Red Ratzeputz, 18,8 (6,23) 4) 10.Zinon Dream, 19,3 (14,67) 5) 4.Global Bursard, 19,6 (7,86) 6) 3.Cheeky Doc, 19,8 (122,26) 7) 5.Bravo Umut Rodi, 19,8 (6,79) Opl: 2.King Only the One, (4,70) 9.Babsans Bankir, (123,65) 7.Dominika, (149,03) 8.Excellenzen, (57,66). Odds: 2,55. Plats: 1,41-5,02-2,00. Tvilling (6/12): 56,31. Komb (6-12): 75,49. Trio (6-12-1): 433,67. Strukna: 11.

Lopp 6: 1) 1.Bottnas Explosive (Petter Lundberg), 16,9 (3,88) 2) 4.Stepping Moneyboy, 16,5 (1,57) 3) 3.Ferrell, 16,6 (14,16) 4) 6.Im Your Captain, 15,7 (14,56) 5) 5.B.T.'s Viclando, 17,1 (9,12) 6) 2.Digital Lucky, 19,8 (28,79). Odds: 3,88. Plats: 1,85-1,19. Tvilling (1/4): 3,13. Komb (1-4): 9,97. Trio (1-4-3): 35,82.

Lopp 7: 1) 10.Campanet (Jorma Kontio), 16,7 (3,76) 2) 3.Mercedes Hall, 16,9 (2,96) 3) 9.Livingstone, 17,3 (8,66) 4) 7.Livi Patriot, 17,7 (65,33) 5) 2.Quickly Jade, 17,8 (4,82) 6) 4.Cameron Wake, 17,9 (16,20) 7) 8.O'Hara, 18,6 (49,25) Opl: 11.Fiber Shot, (78,61) 6.Kola Boko, (14,87) 5.B.B.Eight, (15,96) 1.Honeybooboo, (84,84). Odds: 3,76. Plats: 1,59-1,48-2,22. Tvilling (3/10): 6,45. Komb (10-3): 14,72. Trio (10-3-9): 58,83.

Lopp 8: 1) 5.Georgia Am (Klas Olsson), 16,0 (1,24) 2) 10.Yoghurt Composite, 16,2 (16,00) 3) 2.Upcoming Artist, 16,5 (9,74) 4) 1.Red Alert W.F., 16,7 (28,56) 5) 3.Dancing Vilma, 16,9 (61,82) 6) 12.C.C.Boy, 16,9 (179,63) 7) 4.Bearicecream, 17,2 (9,91) Opl: 6.Looks LikeaQueen, (45,97) 7.Niras Bumblebee, (53,55) 9.St No More War, (129,42) 8.Unique Amok, (100,30). Odds: 1,24. Plats: 1,01-2,61-1,67. Tvilling (5/10): 7,14. Komb (5-10): 8,27. Trio (5-10-2): 26,45. Strukna: 11.

Lopp 9: 1) 5.Timetobelucky (Kenneth Gorski), 16,7 (9,72) 2) 9.Sir Armani, 17,6 (23,05) 3) 6.Up to the Minute, 17,6 (23,29) 4) 8.Olle Då, 18,3 (6,30) 5) 2.Sharp Looking, 19,8 (5,15) 6) 7.Bakers Order, 18,9 (41,62) 7) 10.Disney, 19,3 (50,09) Opl: 3.Forcebewithyou, (2,58) 1.Romeo Doc, (27,72) 4.Käbb's Valente, (5,91). Odds: 9,72. Plats: 2,34-5,22-4,18. Tvilling (5/9): 118,03. Komb (5-9): 209,39. Trio (5-9-6): 1811,49.