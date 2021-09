Berisha gjorde ”förbjudna övergången” igen: ”Det här jag brinner för – har inte varit mig själv på två år”

Mitt under säsongen 2016/17 lämnade Senad Berisha ÖSK Futsal för ärkerivalen Örebro FC under uppmärksammade former.

Inför årets säsong har han bytt tillbaka – och hittat hem.

– Jag har saknat träningar. Jag har inte varit mig själv på två år, men nu är jag här och det är kul, säger han.