Beröva inte andra deras livsutrymme

Nu var det tydligen något lokalt fotbollslags uppflyttning som orsakade stor fest i Degerfors (den kommun som redan har länets högsta smittspridning). Att fotbollsspelarna själva inte har förstått något utav detta med avståndshållning har man sett när en del matchbilder visats efter vissa spelsituationer. Men så är också smittspridningen vad jag förstått på uppgifter från media betydligt högre inom lagsporter, kanske volleyboll oräknat.

Man kan också undra över detta med provtagning. För en kort tid sedan så larmades det om att man nått taket för vad laboratorierna klarar av gällande analyser. Men det verkar inte finnas någon som helst begränsning vad gäller testning för en idrottsperson. Jag hörde för inte så länge sedan någon skidstjärna klaga på att hon fått startförbud trots att hon testat negativt vid tre olika tester under en vecka. Jag hoppas verkligen att de betalar fullt ut vad detta överdrivna testande kostar. Vanligt folk har ju fått instruktionen från myndigheters sida att inte boka tid för testning om de verkligen inte har tydliga symtom.

För egen del så har nästan allt jag varit intresserad utav inställt sedan mitten utav mars. I fallet med den mycket mindre inomhussäsongen under höst-vinter-vår, så har jag inga problem med att detta under rådande omständigheter ställs in. Men att även utomhussäsongen under sommaren i stort sett helt uteblev har jag svårare att förstå. Framförallt eftersom kontakterna där oftast (eller man kan nog säga alltid) är betydligt mindre närgångna än till exempel i fotboll. Sen förstår jag att man inte kan spela fotboll utan närkontakt men trots detta så fick de tillåtelse att spela! Och inte bara det. I sportsändningarna har ibland mer än hälften av programtiden uppfyllts utav denna sport. Men jag som inte är intresserad jag får betala lika mycket för det. Eller kan man som icke fotbollsintresserad få göra ett avdrag i deklarationen eftersom licensen numera betalas den vägen?

Det lustiga är sedan att det styrande partiet säger att ”Alla ska med”. I ärlighetens namn måste jag säga att så känns det inte alls. Man känner sig helt förbigången och de som nu ändå får en hel del de kan inte ens vara tacksamma för det. Utan istället så spär de på smittspridningen genom att träffas i stora grupper och jag och många andra med mig som har andra intressen riskerar att istället få vänta ännu längre! Sen vet jag inte om det finns utrymme för att på något sätt straffa dessa oaktsamma personer? Och om det i så fall är något de styrande tänker ta tag i? Men det är mindre än två år till valet och jag har gott minne och jag kan mycket väl tänka mig att påminna de som inte har det.

”Uppgiven”

Hallsberg