Bertilsson tillbaka på Behrn arena – slog till med drömvolley i länsderbyt: ”Det är svårslaget”

För tredje året i rad möttes ÖSK och Degerfors i en träningsmatch på försäsongen. De två första hade båda slutat 1–0 till ÖSK, men under lördagen blev resultatet 1–1.

– Vi börjar jättebra och för spelet tycker jag. Vi skapar chanser och på det stora hela är vi väldigt nöjda med matchen, men det är klart att vi hade velat göra något eller ett par mål till. Jag tycker att vi har klart fler målchanser, säger DIF-mittfältaren Johan Bertilsson.

Vad är du mest nöjd med?

– Hur vi är oss själva. Vi vet att vi är bolltrygga och duktiga passningsspelare. Vi kommer hit och utnyttjar det och spelar ganska respektlöst tycker jag. Vi är oss själva och skapar mycket chanser också.

Effektiviteten saknades dock hos båda lagen, men sett till chanser borde nog Degerfors gått segrande ur matchen.

– Det tycker jag verkligen. ÖSK har en bra målvakt också, så det ska man inte glömma bort, men vi ska fortsätta med det vi gör. Vi är på rätt väg. Vi kanske tröttnade lite i slutet, men vi ska fortsätta att bygga långsiktigt så kommer vi att bli ännu farligare.

Det mål som Degerfors dock lyckades göra var inte vilket som helst. Med en riktig drömträff kunde Johan Bertilsson skicka in en halvvolley via ribban och i nät mot sitt gamla lag.

– Astvald nickar ner den fint och på instinkt vände jag, gick med bollen och klippte till. Det blev en perfekt båge och kul att den gick in.

Hur kändes det att se den gå in?

– Det var skönt. Ibland kanske jag skulle skjuta något oftare. Det är alltid roligt att vara med och bidra.

Hur många mål har du gjort som är snyggare?

– Jag tror det är svårslaget. Jag kan ha gjort någon cykelspark i en U21-match, men det tycker jag inte räknas riktigt. Det är garanterat bland de bästa.

Hur var det annars att spela mot dina gamla lagkamrater?

– Det var roligt. Det är många killar som man jobbade med dagligen och man kommer varandra nära. Det är roligt att komma hit och krama om varandra och växla några ord. Sen därute var det bara att spela, men det var ändå kul.

Hur har det varit i Degerfors sen du kom tillbaka dit?

– Superbra. Mycket glädje och mycket fotboll. Det är många fina fotbollsspelare som tänker och ser fotboll på samma sätt. Det har varit jäkligt roligt.

Det känns som att ni är ganska långt fram i förberedelserna?

– Nja, det skulle jag inte säga att vi är. Vårt mål är att vara redo till superettan börjar eftersom vi inte har något cupspel. Nej, vi är så här pass bra, men vi orkar inte riktigt i slutet. På det stora hela höll vi ändå i taktpinnen, men jag tror att vi bara kommer att bli bättre och bättre.

Se Bertilssons monsterskott här:

Matchfakta

Örebro SK–Degerfors IF 1–1 (1–1)

Mål: 0–1 (20) Johan Bertilsson, 1–1 (27) Simon Amin.

Varningar, ÖSK: Robin Book, Andreas Skovgaard. DIF: Christos Gravius.

Domare: Farouk Nehdi, Stockholm.

Startelva ÖSK (4–3–3): Oscar Jansson – Albin Granlund, Andreas Skovgaard, Benjamin Hjertstrand (ut 71), Kevin Wright – Dennis Collander (ut 71), Nordin Gerzic, Simon Amin – Jake Larsson, Erik Björndahl (ut 71), Robin Book.

Avbytare: Jake McGuire (MV), Daniel Björnquist (in 71), Arvid Brorsson, Alfred Ajdarevic, Isaac Boye (in 71), Daniel Björkman (in 71), Hussein Ali, Niclas Bergmark, Noel Milleskog.

Startelva Degerfors (3–4–2–1): Ismael Diawara – Gustav Granath, Oliver Ekroth (ut 15), Sebastian Ohlsson – Erik Lindell, Jacob Ortmark (ut 87), Christos Gravius, Marcus Astvald (ut 75) – Johan Bertilsson (ut 82), Villiam Dahlström – Victor Edvardsen (ut 80).

Avbytare: Jeffrey Gal (MV), Tufve Östlund, Erik Grandelius (in 75), Joel Okon Daniel (in 87), Christoffer Wiktorsson (in 15), Adam Carlén, Linus Olsson, Emil Portén (in 82), José Segura Bonilla (in 80).