Beskedet dagen efter Glenn Gustafssons svimning: ”Är hemma och mår bra – men får ta det lugnt tills vi får alla svar”

Det var när Glenn Gustafsson, 21, och några lagkompisar värmde upp med fotbollsleken ”tvånudd” utanför Löfbergs arena på lördagseftermiddagen som Örebro Hockey-forwarden föll ihop, avsvimmad.

Det var oklart varför Gustafsson förlorade medvetandet, och efter att ha tagits om hand av sjukvårdspersonal på plats fördes han till Centralsjukhuset i Karlstad där han fick tillbringa natten.

Dagen efter är beskeden lugnande, även om läkarna fortfarande inte kunnat slå fast varför Gustafsson svimmade.

– Jag har pratat med Glenn under dagen, och han är hemma och mår bra. Vi har fortfarande inte fått några svar på de utredningar och undersökningar som gjorts, men han mår ändå bra och har blivit utskriven, berättar Ulf Nordström, som är lagläkare i Örebro Hockey.

Gustafsson kommer att tvingas vila från träning tills svaren kommer, så läkarna kan utesluta att det handlar om något allvarligare, dolt, problem.

– Han får ta det lugnt tills vi får alla svar. Det hoppas jag att vi får i början av veckan, säger Nordström.

Har du fått klarhet i exakt vad som hände när han föll ihop, om det hade föregåtts av någon smäll mot huvudet eller om han bara svimmade?

– Nej. Jag var inte med när det hände och det finns lite olika uppgifter, men som det beskrivits så svimmade han bara.

Glenn har undanbett intervjuer under söndagen, men lämnade ett kort meddelande från sjukhuset, via klubbens sociala medier, sent på lördagskvällen:

– Jag svimmade till under uppvärmningen och fick åka till sjukhuset här i Karlstad. Jag har nu blivit undersökt och jag mår bra. Jag kommer stanna kvar här över natten och åker sedan tillbaka till Örebro. Tack till alla som hört av sig under kvällen.

Gustafsson gör sin fjärde säsong i Örebro och har kontrakt över nästa säsong. Han har svarat för sju mål och tre assist på 37 matcher i vinter. SHL har landslagsuppehåll kommande vecka, så Örebros spelar sin nästa match först tisdagen den 11 februari, hemma mot Oskarshamn.