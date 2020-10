BESKEDET: Så mycket färre sommarturister kom till Örebro – hoppas på nyårsanstormning: ”Inte förvånad om vi har lapp på luckan”

Örebrokompaniet presenterar turistsiffrorna och trycker på uppsvinget i juli som avgörande för verksamheterna.

– Det gjorde att Örebro kom undan med blotta förskräckelsen. Men självklart är det siffor som vi inte ens hade kunnat föreställa oss i våra värsta mardrömmar när vi planerade 2020, säger Björn Fransson, turistchef vid Örebrokompaniet i ett pressmeddelande.

I juli ökade antalet övernattande besökare med nio procent. En siffra som senare gick ner i augusti. Framförallt är det minskningen på 95 procent av norska besökare som märks tydligast. Trots den kraftiga minskningen kom det inte som någon chock.

– Inför sommaren var vår prognos att vi skulle tappa ungefär fyra av tio turister jämfört med en vanlig sommar. Det har visat sig stämma väldigt bra.

Nu blickar de mot en höst som initialt bjudit på en något ljusare tillvaro

– Just nu ser läget rätt konstant ut. Svenskarnas stannar i Sverige och få utländska turister kommer hit. Mycket tyder på att svenskarna förbereder sig på en höst och vinter på hemmaplan. Weekendturismen kommer att fortsätta ligga på en hög nivå och vi kan redan se nu att efterfrågan under höstlovet är stark även om många bokar extremt sent, säger han och förutspår en anstormning vid årsskiftet:

– Jag skulle inte bli förvånad om vi kommer att ha lapp på luckan på Örebros hotell på nyårsafton. I så fall ett välkommet tillskott för en hårt prövad bransch, avslutar han.