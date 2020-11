BESLUT: Grönt ljus för all trafik ► får nya skyltar: ”Blir en snabbare väg”

Bussgatan – Arne P:s väg – som går mellan Älvstorpsvägen vid Allaktivitetshuset och Skojarbacken blir nu permanent öppen för all trafik. Gatan har varit öppen på prov från i våras. Försöket har fallit så väl ut att kommunstyrelsen nu bestämt att den ska vara öppen i fortsättningen också.

– Det har fungerat väldigt bra, förklarar Solveig Oscarsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Men det behövs tydligare skyltning, målning och andra åtgärder.

– Så nu avsatte vi 200 000 kronor till det. Och det var ett enhälligt beslut.

Arne P:s väg är ett smidigt sätt att komma in till centrala Nora, och till parkeringen på Skojarbacken, förklarar hon.

– Ur klimatsynpunkt blir det ju också en snabbare väg att ta sig in och utifrån stan. Och lättare att komma in direkt och se parkeringen. Vi såg ju hur mycket turister vi hade i somras, så det är bra att ha den här vägen och kunna lotsa in besökare.