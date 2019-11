Beslutet: Kamera sätts upp på Karolinskas skolgård: ”Vi vill få bort drogförsäljningen”

På fredag förmiddag samlades gymnasienämnden för sammanträde. På agendan fanns kameraövervakning på Karolinska gymnasiet med och beslutet blev att den ska sättas upp.

– Vi gjorde en justering i beslutsförslaget och lade in en uppföljning på vartannat nämndsammanträde under våren, utifrån effekter och ekonomi. Vi ska säkerställa att vi får den effekt vi vill ha, säger Elisabeth Malmqvist (C), som är ordförande i gymnasienämnden.

Kameran är en av flera åtgärder gymnasienämnden tog beslut om.

– Det här är en insats bland många. Vi ska göra en del på belysningsfronten och ta fram en handlingsplan mot droger för gymnasieskolan, säger Elisabeth Malmqvist och lägger till att regelbunden rondering med väktare ingår i åtgärdspaketet.

Som NA har berättat tidigare ska kameran filma kvällar och nätter. När den fångar misstänka beteenden kommer larmcentralen automatiskt att få filmsekvenser skickade till sig och väktare rycker ut.

Vad är din förhoppning med övervakningskameran?

– Vi vill få bort drogförsäljningen från skolans område.

Hur ofta förekommer drogförsäljning i dag på skolan?

– Vi får inga rapporter nu om att det händer på dagtid, men det går upp och ned. Jag vet att det var stökigt där på höstlovet. Det kommer och går.

Det kommer att kosta kommunen minst 125 000 kronor att installera kameran, plus ett timpris. Till det tillkommer en månadskostnad och en larmkostnad.

När kameran ska sättas upp är inte bestämt.