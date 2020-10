Besvärligt covid-19 test utan mobilt bank-ID ► Vi råder alla som har barn över 12 år att skaffa en e-legitimation

Så kom den. Höstförkylningen – och därmed rädslan ... Försöker boka tid för testning. Får vänta tre dagar, för jag är inte ”samhällsviktig” (jag arbetar som lärare på läkarprogrammet). Min man däremot, som arbetar i en administrativ funktion på en fabrik som gör korvbröd fick tid dagen efter. Nåväl; jag testas. Även vår son som är 13 år testas. Dock har han inte mobilt bank-ID, så vi får hjälp med att boka tid av en sekreterare, men vi kan heller inte ta del av svaret när det kommer. För att få ett mobilt bank-ID måste han vara 18 år eller så måste vi alla tre infinna oss fysiskt på banken. Men det går inte, för nu har vi vuxna fått veta att vi har covid-19. Och på 1177 kan de tydligen inte se provsvaren. Så vi står villrådiga. Sex dagar efter testet ringer en läkare och meddelar att jo, min son är positiv. Men nu är det ingen idé att smittspåra då det har gått för lång tid.

Jag funderar också på årets influensavaccination. Även då ska alla boka för spruta via 1177. Men hur många av de över 70 år som är sjuka och gamla har verkligen mobilt bank-ID? Ska alla de ringa och belasta vårdcentralerna för att boka sina tider manuellt? Då lär det bli riktigt kaos. Varför har inte Region Örebro län ”drive in” och ”drop in” testning och vaccination som många andra regioner just nu har? Nog kan vi stå med två meters avstånd, eller åka i varsin bil. Tänk om snabbt, både med testningen och framtida vaccination – detta kommer aldrig hålla!

Det är också bra att vara förberedd med e-legitimationer för hela familjen innan man blir sjuk och behöver boka en tid.

Det är bra att ni testar er familj och är hemma när ni har symtom som kan vara covid-19. Det är också bra att vara förberedd med e-legitimationer för hela familjen innan man blir sjuk och behöver boka en tid. Tack för att du påminner om det!

Vi råder alla som har barn över 12 år att skaffa en e-legitimation, i form av Freija-ID Plus. Anledningen är att de flesta bank-ID för ungdomar inte gäller som e-legitimation annat än på bankens egna tjänster. Som du noterade var det också mycket enklare att boka tid via e-tjänsten än att ringa. Det går också snabbare genom att man själv kan gå in på 1177.se och läsa sitt provsvar istället för att invänta ett brevsvar.

Alla regioner har fått i uppdrag av regeringen att erbjuda testning för allmänheten med prioritet för personer som arbetar inom så kallad samhällsviktig verksamhet samt inom vård och omsorg. Det är Länsstyrelsen i varje län som utser de arbetsplatser som är samhällsviktiga.

När det gäller årets influensavaccination så har vi ingen drop in-mottagning på grund av risken för smittspridning. Då finns två möjligheter att istället boka en tid. Antingen bokar man tid via e-tjänsten på 1177.se eller så kan man ringa och boka en tid. Telefonnummer till länets vaccinationsmottagningar anges i kommande annonser och på 1177.se.

För att det inte ska bli ”kaos” sker vaccineringen i två steg. Från och med 3 november välkomnar vi personer 65 år eller äldre, gravida, riskgrupper och de som bor ihop med personer som har nedsatt immunförsvar. Från och med den 1 december välkomnar vi övriga grupper. De olika vårdcentralerna lägger upp sin vaccinering efter sina lokala förutsättningar.

Lena Adolfsson

biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör

Karolina Stridh

chef för Hälso- och sjukvårdsstaben