Besvikelsen efter galna sekunddramat – lagkaptenen avstängd i stället för hjälte: ”Förtjänar inte mer”

I onsdags åkte ÖSK Futsal på en stentung 3–0-förlust hemma mot Strängnäs, och i torsdags blev laget av med tre derbypoäng efter att Örebro FC:s anmälan mot Adilson klubbats igenom.

På lördagen kom slaget som kan ha satt definitiv punkt för slutspelsdrömmarna: 7–6-förlust hemma mot IFK Göteborg efter ett galet sekunddrama i slutet.

– Det har hänt för många grejer fram och tillbaka den här säsongen, och vi spelare blir också påverkade. Det har varit tränare hit och dit, spelare som varit bota, det här att vi blev av med tre poäng ... Det påverkar, och när det går emot så går det emot riktigt illa, säger lagkaptenen Ilhan Pepeljak.

Efter en svag första halvlek låg ÖSK under med 4–1 – men i andra jobbade sig laget bit för bit tillbaka. Sebastian Sallanto, som hade dundrat in 1–3 med ett mäktigt skott i krysset i första, fullbordade ett hattrick genom att chippa in 2–4 och tunnla målvakten till 5–6. När Göteborg trots uddamålsledning tog ut målvakten rullade Henrik Lara Rodriguez in kvitteringen, 6–6, i öppen kasse med 69 sekunder.

ÖSK, som behövde tre poäng i slutspelsjakten, tryckte sedan på för segern – och med 35 sekunder kvar fick Pepeljak möjligheten att avgöra. Superstjärnan Kristian Legiec, som gjorde sin hemmadebut för ÖSK, slog en drömpassning till Pepeljak på bortre stolpen, men Viktor Jansson i Göteborgsmålet gjorde en jätteräddning.

När spelet vände kapade Pepeljak Göteborgs Fehim Samjlovic, åkte på ett gult kort som gör att han är avstängd i serieavslutningen, och efter frisparken rullade Göteborgs landslagsstjärna Petrit Zhubi in 7–6.

– Han gjorde en helt okej räddning, samtidigt fick jag inte riktigt till träffen. Det är klart att det var gult kort, jag sparkade i väggen efter situationen. Men jag tycker inte att det skulle ha varit frispark, säger Pepeljak.

ÖSK kommer att överklaga Adilsonsituationen, men om derbyresultatet står fast är slutspelsstriden nu i princip avgjord. ÖSK, just under strecket, har bara en match kvar att spela medan lagen ovanför har tre–fyra.

– Får vi tillbaka de här tre poängen är det inte omöjligt med slutspel, men nu måste vi sitta och hoppas på andra resultat. Det blir så här när man haft en tuff säsong. Då går det emot dig. Vi spelar bra, men vi förtjänar inte mer efter den här säsongen, säger Pepeljak.

ÖSK avslutar säsongen med bortamatch mot serieledande Hammarby den 1 mars.

ÖSK Futsal–IFK Göteborg 6–7 (1–4)

Målen: 0–1 (4) Simon Chekroun, 0–2 (7) Bryan Johansson, 0–3 (8) självmål, 1–3 (11) Sebastian Sallanto, 1–4 (16) Niklas Engberg, 2–4 (24) Sebastian Sallanto, 3–4 (26) Ilhan Pepeljak, 3–5 (26) Pascal Olsson, 4–5 (29) Henrik Lara Rodriguez, 4–6 (35) Petrit Zhubi, 5–6 (39) Sebastian Sallanto, 6–6 (39) Henrik Lara Rodriguez, 6–7 (40) Petrit Zhubi.

Varningar, ÖSK: Anel Coralic (avstängd nästa match), Henrik Lara Rodriguez, Sebastian Sallanto, Ilhan Pepeljak (avstängd nästa match), Kristian Legiec. Göteborg: Fehim Smajlovic, Simon Chekroun.

Domare: Jovan Krsmanovic, Jönköping.

Publik: 478.

ÖSK:s laguppställning, målvakt: Simon Johansson.

Förstafyran: Ilhan Pepeljak, Henrik Lara Rodriguez, Albert Hiseni, Kristian Legiec.

Avbytare: Amel Rastoder, Sebastian Sallanto, Anel Coralic, Simon Blomqvist, Denis Gerzic, Hussien Fawaz, Jacob Nilsson Emil Björklund (mv-res).