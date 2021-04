Betala tillbaka omställningsstödet!

Det har nyligen avslöjats genom Expressen att minst 19 kommunpolitiker lyckats kvittera ut omställningsstöd – trots att de redan har ett arbete. På så vis har de kunnat leva med dubbla ersättningar, till en kostnad för skattebetalarna på 11,4 miljoner. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har slutit ett avtal med landets 290 kommuner som ger dem rätt att betala ut en fallskärm till den politiker som slutar sitt uppdrag.

Det handlar om 85 procent av den förtroendevaldes senaste årsarvode under de två första åren, och 60 procent under år tre.

”Omställningsstödet”, som inte samordnas med andra inkomster under det första ersättningsåret, har som syfte att ”underlätta återgången till den civila arbetsmarknaden efter avslutat politiskt uppdrag”, i första hand som kommunalråd eller annat heltidsavlönat förtroendeuppdrag i kommunens tjänst.

Ett litet antal kommuner har avbrutit utbetalningarna även under det första utbetalningsåret, om den förtroendevalde fått annat jobb, något so m exempelvis Örebro kommun inte har gjort i fallet med förra kommunalrådet Per-Åke Sörman (C), som kvitterat ut omställningsstöd trots att han fått lön.

Politikerklassens omsorg om de sina är upprörande om man ser det i perspektivet av hur andra arbetslösa i samhället behandlas. Dessutom kan det betecknas som korruption, när förtroendevalda själva bestämmer villkoren för de som lämnar sina politiska uppdrag!

Vi kräver:

►Stoppa utbetalningarna av omställningsstödet!

►Betala tillbaka pengarna!

Lars Nordin

Erling Bronsberg

Morgan Pettersson

medlemmar i Kommunistiska Partiet Örebro