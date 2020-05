Betydligt färre patienter hos Skebäcks vårdcentral: ”Nu har vi lite att göra”

Vid entrén på Skebäcks vårdcentral, strax intill Wadköping, står Alexander Alm och tar emot alla besökare som närmar sig entrén. Han är sjukgymnast, eller fysioterapeut som det numera kallas, och ställer samma fråga till alla: ”Har du förkylningssymtom, hosta eller feber?”

– Vi har kört med det här under hela april. Vi kallar det värdskap. Det är framförallt sjukgymnaster och kuratorer som har stått här, berättar Alexander Alm.

Är svaret nej kan besökarna komma in på vårdcentralen som vanligt. Skulle de däremot ha symptom som skulle kunna typa på covid-19 får de komma in via en bakväg, för att tas om hand i en avskild avdelning som har bildats efter att coronakrisen tog fart.

– Sjukgymnastikdelen har gjorts om till en sorts infektionsmottagning, berättar Alexander Alm.

Där görs tester på patienten. Inga regelrätta covid19-tester, men andra tester som kan vägleda personalen om vilken vård som behövs.

Att besöken hos primärvården minskat rejält bekräftar Alexander Alm.

– Vi har betydligt färre patienter. Det är många som väntar med att söka vård. Nu har vi lite att göra, säger han.

Det har blivit påtagligt inte minst för hans egen yrkesgrupp:

– Sjukgymnaster har blivit väldigt drabbade, säger han.

De har fått betydligt mindre att göra sedan vårdcentralerna ställde om för att ha beredskap när coronapandemin eskalerade. De har fått en kortutbildning för att kunna rycka in som sjukgymnaster på USÖ om det skulle behövas, berättar Alm.

– Vi tar mest akuta patienter just nu. Vi väger nyttan mot risken.

Arbetsbördan på vårdcentralen har minskat även för kuratorerna och läkarna. För sjuksköterskorna har telefonrådgivning ersatt mycket av arbetet med de vanliga besöken.

Verksamhetschefen Ulrika Andersson ger samma bild av läget.

– Vi har sett att besöken minskar, säger hon.

Som NA berättat börjar nu vården ställa om för att ta emot fler patienter.

– Vi öppnar upp försiktigt. Är man sjuk och behöver vård ska man söka vård. Den kapaciteten finns, säger Ulrika Andersson.

Hur är personalläget? Har ni haft många borta på grund av sjukdom eller vabb?

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sjukdomarna har fördelat sig ganska jämnt. Det har inte påverkat oss mycket.

Som en konsekvens av att så många valt bort att besöka vården räknar de flesta med ett kraftigt tryck på vården när pandemin är över. Örebro är inget undantag:

– Det är en farhåga vi har - att vi ska bygga upp en vårdskuld. Till exempel av patienter med kroniska tillstånd, som förvärras för att de inte får vård i tid.

Vad säger du om läget nu på vårdcentralen och coronapandemins utveckling?

– Det handlar om att hålla i nu när det gäller social distansering, att stanna hemma om man är sjuk och att tvätta händerna med varmt vatten med tvål. Vi upprepar det som ett mantra här på vårdcentralen. Förhoppningen är att vi ska hålla oss kvar på den här platån som vi befinner oss på nu, säger Ulrika Andersson och syftar på antalet smittade i covid-19.

Att vara vaksam på misstänkta fall av coronasmittade och samtidigt börja ta emot fler patienter kan låta som en svår balansgång, men Ulrika Andersson känner sig trygg med personalens kompetens:

– Vi är vana vid att göra medicinska bedömningar och planera akuta och bokade insatser. Det sättet att arbeta är inte nytt. Det är coronapandemin som är ny.