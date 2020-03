Betygen del 2 – så bra var Örebro Hockeys forwards: ”Inspirerad och kanske bättre än någonsin”

MISSA INTE – NA sportpodd, andra avsnittet.

Betygen:

6 = Särklass.

5 = Hög SHL-klass.

4 = Bra.

3 = Godkänd SHL-klass

2 = Ej kommit upp i SHL-klass

1 = Dålig.

Glenn Gustafsson 4

Slog nytt personligt rekord både vad gäller mål och poäng i SHL (nio mål, totalt 13 poäng). Men det utan att tumma på det som är hans spelstil, det vill säga det fysiska spelet och arbetsmoralen. En kämpe som alltid ger allt för laget, men sällan över gränsen. Några kilo lättare i muskler än tidigare, och det syntes i snabbhet och rörlighet. Starkt boxplayspelare, vilket ger plusbetyg.

Mathias Bromé 6

Nobbade NHL och skulle i stället ta nästa kliv i Örebro Hockey. Och det gjorde han sannerligen. Satte ribban direkt med två mål i premiären borta mot Färjestad och har sedan varit en stadig poängplockare. Med 43 poäng blev han intern poängkung och slog också nytt personligt rekord. Men Bromé visade inte bara vägen offensivt utan slukade också mycket istid i boxplay och tog ansvar defensivt. Har utvecklats till en närmast komplett spelare. Växte också till en viktig pjäs i Tre Kronor och lär spela i NHL till hösten. Då är maxbetyg, särklass, helt i sin ordning.

Shane Harper 5

Hade en uppåtgående kurva under sitt första år och han fortsatte i samma anda under säsongen 19/20. Klev fram med viktiga mål. 15 mål är en bra notering, men det fanns bud på mer egentligen. Känns som han acklimatiserat sig på allvar i ligan och i sina bästa stunder är han en toppspelare. Ibland spelar han dock för svårt och avslutningen av säsongen var inte stark. Men överlag en fin säsong av amerikanen, som klubben vill behålla. Och blir det fortsatt spel i Sverige är Örebro enda alternativet, enligt honom själv.

Max Lindholm 2

Första SHL-säsongen blev nog inte riktigt vad den 22-årige stockholmaren hoppats. Fick en del speltid inledningsvis, men ju längre det gick desto färre minuter blev det. Lånades ut till BIK Karlskoga och gjorde poängsuccé innan han hämtades tillbaka till Örebro. Men lyftet i SHL uteblev. Har potential i form av spelskalle, bra händer, arbetsmoral och ambition, men behöver framför allt upp i tempo.

Jordan Boucher 2

Som han skruvade upp förväntningarna efter sin stekheta försäsong och oj, så besvikna vi blev. Missade elva matcher i två täta avstängningar, och känslan är att hans oerhörda speed ibland ligger honom i fatet. Kanadensaren har definitivt verktyg, men måste lära sig att använda dem klokare, ta bättre beslut och använda sin fart där den gör mest nytta. Att alltid jobba stenhårt är bra, men lika viktigt är att hinna ta rätt beslut.

Robin Kovacs 4

Succédebut mot sitt gamla Luleå med två assist när Örebro vände 0–2 och vann med 3–2. Men sedan tog det tid att hitta rätt i den nya miljön, vilket inte är konstigt. Allt vassare och bekvämare mot slutet, Kovacs gjorde sina poäng och visade offensivt vilken skicklig spelare han är. Landade till slut på tolv poäng på 18 matcher i den röda tröjan, vilket är klart godkänt sett till att han kom in sent. En riktigt jobbig plus-minusstatistik togs igen och han landade på plus minus noll. Kommer vara en nyckelspelare nästa säsong.

Joonas Rask 3

En målskytt av rang i finska ligan, och de offensiva förväntningarna var höga. Sex mål är väl inte jättedåligt men knappast godkänt. Kompenserade med ett hårt jobb, arbetsinsatserna gick aldrig att klaga på. Slet hårt och var en jobbig jäkel för motståndarna. Utvisningsminuterna, 98, är anmärkningsvärt många, flest i ligan. Men då var det också tre matchstraff på slutsignal som sticker ut. Landar på godkänt till slut, men offensivt bör finnas mer än hans sex mål och nio assister på 50 matcher.

Linus Öberg 3

Årets positiva överraskning. Var med under försäsongen och när det öppnades upp en plats i laget så tog han tillvara på chansen. Belönades med en plats i JVM-truppen där han också gjorde bra ifrån sig. Väl tillbaka i SHL tappade han kraft och orkade inte hålla den fina nivån hela vägen ut. Totalt sett en bra debutsäsong i SHL. Har visat att han har en stark skalle, och det blir spännande att se Öbergs fortsatta utveckling.

Marcus Weinstock 4

Sensationellt bra första delen av säsongen, inspirerad och kanske bättre än någonsin. Gjorde mål och poäng, men var också stark defensivt och bidrog stort till det framgångsrika boxplayspelet. Men sedan kom en svacka och på det en avstängning. Kom tillbaka någorlunda på slutet men hade överlag en säsong som var väldigt mycket upp första halvan och blekare under andra. Oerhört klok på isen, och därmed användbar i många roller. 36 år nu och klubbikon och öppen för ett år till. Frågan är vad klubben vill.

Sakari Salminen 4

En säsong som verkligen går att dela upp i två delar: Den före jul och den efter. Före så var han en stadig poängplockare, hade fin kemi med Ryan Stoa och Mathias Bromé. Stundtals riktigt vass. Men sedan kom julen och då även en skada som höll honom borta en tid, och efter den ville formen inte riktigt infinna sig igen. Glimtade till men fick hoppa runt i formationerna. Det var först på slutet, tillbaka med Bromé och Stoa, som han började hitta rätt igen. Sitter på en massa smarta lösningar och härliga händer offensivt, väger ibland lite lätt fysiskt.

Ryan Stoa 5

Det känns nästan lite overkligt att Stoa gjorde 19 mål, bäst i laget. Inte direkt arketypen av en målskytt. Briljerar sällan så att publiken häpnar, och ibland ser det ut att gå ruskigt långsamt, men han kompenserar med sin tyngd och förmåga att hela tiden ligga rätt i position. Urstark och smart framför motståndarkassen där han allt som oftast gjorde sina mål. Hade precis som hela laget en tuff februari men avslutade urstarkt med sex mål på fem matcher. Ryan Stoa blev en succévärvning.

Christopher Mastomäki 4

Inledde riktigt starkt och såg ut att kunna slakta sin bästa poängnotering i SHL. Sex pinnar de första åtta matcherna. Men efter målet mot Skellefteå den 5 oktober blev det inga fler för lagkaptenen. En sanslös torka. Landade till slut på tolv pinnar, två från sin bästanotering. Hans huvudsakliga roll är inte att ösa in poäng, men det går definitivt att kräva mer. Hans defensiva egenskaper, pålitliga klokhet, är av bästa märke. Tar många viktiga tekningar och får stort ansvar i viktiga lägen av matcherna, har med all rätt tränarnas förtroende. En viktig del i att Örebro hade ligans bästa boxplay.

Viktor Lodin 2

Gick in med högre krav både från sig själv och andra men lyckades inte leva upp till dem. Kom snett in, återkommande strul med skador och sjukdomar. Mycket handlar om att ta chansen när man får den, och där lyckades Viktor inte i vinter. Ett tufft år för den i grunden skicklige forwarden. Har mycket hockey i sig, poängspelare som junior, och får nu mogna och blomma ut i en annan klubb när han nu lämnar Örebro.

Daniel Muzito-Bagenda 3

Det här var hans första riktiga säsong och sett till förväntningarna är det absolut en godkänd sådan. Stundtals såg han riktigt fin ut med sin skridskoåkning och fysik. Sju mål är ändå okej, men det fanns ju bud på mer. Chanser saknades definitivt inte, men däremot saknades ofta kylan när lägena väl dök upp. Känns ändå som han kommer kunna bli ett rejält utropstecken nästa säsong. Det finns alla förutsättningar till det.

Ludvig Rensfeldt 4

Från att tidigare varit en poängspelare i Rögle och delvis i Timrå fick Rensfeldt axla en mer defensiv centerroll i Örebro. Det klarade han av på ett bra sätt. Nyttig, ofta lite under radarn, en spelare som tycks gilla ansvar, som växer under press. Bra i boxplay. Verkar ha fått en nytändning i Örebro. Har offensiva kvaliteter som han visade glimtvis, och nog finns det mer att ta av där.