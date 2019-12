Biblioteket ska vara ortens eget vardagsrum – de nyrenoverade lokalerna är äntligen invigda

Kön ringlade sig lång utanför dörren till biblioteket i Kopparberg inför invigningen av de nyrenoverade lokalerna. Ulla Kalander Karlsson, ordförande i bildningsutskottet, fattade tag tillsammans med skolchefen Andreas Lundholm i det röda bandets rosett för att lossa knuten och släppa in besökarna som kunde ta för sig av salta pinnar och bubbel.

– Känns så bra att vi äntligen är i hamn, säger bibliotekarie Madelene Ribbing och berättar om att personalen varit högst delaktig i slutresultatet.

– Absolut. Vi har planerat allt gällande möbler, därefter möblering och färger. Visionen har hela tiden varit att lyfta fram barnen och det har vi lyckats bra med.

Biblioteksassistent Kesti Eriksson nickar instämmande, sveper med handen över barnens hörna direkt innanför ytterdörren och invid de stora öppna skyltfönstren för därefter att visa det tysta rummet längst inne i bibliotekets lokaler.

– Här var barnen placerade tidigare, men nu är rummet till för all facklitteratur samt tidningar och tidskrifter. Bättre att stänga in de som vill ha tyst omkring sig än att stänga in barnen, säger Kesti glatt.

Bengt Åke Stavrum håller med. Han har slagit sig ner vid ett av borden i tysta rummet och plockat fram dagstidningen, NA.

– Blev kanon. Jag är väldigt nöjd. Varje dag kommer jag hit för att läsa tidningen. Nu är här ännu trevligare.

Det är en välkomnande atmosfär som eftersträvas på biblioteket framhåller Madelene Ribbing.

– Ska upplevas som ett vardagsrum, besökare ska känna sig hemma, säger hon och pekar mot den centralt placerade soffgruppen.

Små myshörnor här och där har möblerats fram i lokalerna och såväl personal som besökare är nöjda med resultatet.

– Verkligen ett lyft för alla, men inte minst för personalen. Det här handlar också om arbetsmiljö, framhåller Ulla Kalander Karlsson.

Nämnas kan att alla bokhyllor är försedda med hjul med möjligheten att möblera om, skapa större golvyta för exempelvis föreläsningar eller annat. En flexibilitet som bibliotekspersonalen hoppas orten ska ha nytta av.

Fastigheten biblioteket ligger i ägs av Riksbyggen bostadsrättsförening Kopparbergs hus, men det ärLjusnarsbergs kommun som har investerat i totalrenoveringen. Totalt har det kostat runt 1,6 miljoner kronor. Hela summan har finansierats genom statsbidrag.

