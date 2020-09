Bildextra – allsvenska hyllningen till IFK Hallsberg efter "nästanskrällen": ”Det är så här svensk fotboll blir bättre”

Kif Örebro kom undan med blotta förskräckelsen i onsdagskvällens distriktscupsfinal mot IFK Hallsberg.

Trots att Mimmi Paulsson-Febo räddade en av division 1-nykomlingens två bonusstraffar före avspark lyckades hemmalaget hålla sin därmed bara ett mål stora ledning i 74 minuter – och under en period i första halvlek skapade Hallsberg nog så många chanser som Kif: Ex-Kif-spelaren Emilia Andersson hade en boll i stolpen och Frida Lang ett jätteläge från nära håll, och laget tre hörnor inom loppet av en minut när Kif bara kunde slå ifrån sig.

Till slut lyckades gästerna ändå komma ur knipan, och via mål av Emilia Pelgander, Cali Farquharson och Frida Skogman vinna med 3–1. Men enkelt var det aldrig för laget som så sent som i söndags spelade i princip jämnt med svenska mästaren FC Rosengård.

Efteråt hyllade huvudtränaren Stefan Ärnsved motståndarens sätt att spela fotboll, där en av nycklarna var att hela tiden rulla igång från målvakten Linda Vilhelmsson och sedan spela sig över planen. Något som tre gånger om förvisso gjorde att Kif-anfallet kunde snappa upp bollen i offensivt straffområdet för gratischanser – det var på en sådan Farquharson gjorde 2–1-målet – men som Ärnsved ändå tyckte var uppfriskande att se.

– Vi gjorde ett mål på det och borde kanske ha straffat dem tidigare. Men det var ändå kul att se, för det är så här svensk fotboll blir bättre – genom att skapa spelare som vill ha boll och vågar ha boll. Så alla heder till IFK Hallsberg, måste jag säga, säger han och fortsätter.

– Det var länge sedan jag såg ett lag i division 1 – och då pratar vi inte om ett topplag utan om ett breddlag – som vill bygga spel nedifrån på det sättet. Det spelade ingen roll att vi ställde upp fyra spelare utanför boxen, de försökte ändå spela igång. All kredd till Hallsberg, de bjöd på riktigt bra motstånd.

Ärnsved var extra imponerad av Hallsbergs yttermittfältare – lagkaptenen Lisa Bergman och Arijana Cesko som sprang tills hon fullständigt krampade ihop på sidlinjen efter 68 minuter.

– Två riktigt bra fotbollsspelare som var kul att se, säger Ärnsved.

I slutändan gav den allsvenska konditionen ändå utdelning, och när Kif Örebro tryckte på gick Hallsberg på knäna och släppte in tre mål de sista 16 minuterna.

– Hade det inte märkts skillnad mot slutet hade vi fått fundera på vad det är vi sysslar med dag ut och dag in ... Summa summarum tycker jag att vi gjorde det helt okej. Men det är lite som i allsvenskan – vi vill gärna slå en lite för svår passning när vi kommer in i sista tredjedelen i stället för att slå den enkla och ta oss in i boxen. När man väljer det svåra alternativet blir det svårt att göra mål, och det märktes i första halvlek här. Så det finns lite att ta med och titta på video på från den här matchen också, saker vi kan förbättra, säger Ärnsved.

För Kif Örebro var DM-segern den 33:e i ordningen, varav 23 de senaste 24 åren. IFK Hallsberg vann sin sjunde och senaste DM-titel 1980.

För Kif väntar nu fyra dagars ledighet innan träningen inför återstarten, derbyt borta mot Eskilstuna den 28 september, drar igång.

IFK Hallsberg–Kif Örebro 1–3 (1–0)

1–0 (0) Lisa Bergman (bonusstraff), 1–1 (74) Emilia Pelgander, 2–1 (78) Cali Farquharson, 3–1 (90+1) Frida Skogman.

Varningar, Hallsberg: Lisa Bergman, Majken Olsson, Amalia Malmskär, Josefin Toftling.

Utvisning, Hallsberg: Amanda Eliasson.

Domare: Abdirizak Yusuf Muhamed, Örebro.

Publik: 50.

Hallsbergs startelva: Linda Vilhelmsson – Matilda Persson, Amanda Eliasson, Josefine Toftling (80), Majken Olsson – Lisa Bergman, Matilda Lang (80), Amalia Malmskär, Arijana Cesko (68) – Emilia Andersson, Majken Olsson.

Avbytare: Sandra Rosendahl (68), Karoline Bergman (80), Michaela Persson (80), Sofie Björklund, Ebba Persson, Amanda Eriksson, Ebba Hallbom.

Kifs startelva: Mimmi Paulsson-Febo – Frida Abrahamsson, Clara Heiche (60), Elli Pikkujämsä – Lindsay Agnew, Rebecka Mannström (60), Ellen Karlsson, Emilia Pelgander, Elin Bengtsson (22) – Cali Farquharson, Frida Skogman.

Avbytare: Nova Söderström (22), Zelda Stadsdahl (60), Filippa Sätterström Johansson (60), Karin Lundin, Moa Zakrisson (mv-res).

Kif Örebro och IFK Hallsberg i DM-sammanhang

Det här var andra året i rad som Kif Örebro och IFK Hallsberg möttes i distriktscupens final. De två lagen är historiskt också länets mest framgångsrika.

Hallsberg vann sju av de tio första DM-turneringarna, 1971–1980. Totalt har Hallsberg spelat tolv finaler och vunnit sju.

Kif har vunnit 23 av de 24 senaste, och varit i 26 raka DM-finaler. Enda förlusterna sedan finalmissen 1994 kom IFK Askersund 1996 (2–4) och ÖSK Söder 2017 (0–3). Totalt har Kif spelat 37 finaler och vunnit 33.

De två dominanterna har dock bara mötts i tre finaler genom åren: 1981 (3–1 till Hallsberg), 2019 (9–3 till Kif) och 2020 (3–1 till Kif).

Tio senaste finalerna i distriktscupen

2011: ÖSK Söder–Kif Örebro 2–4.

2012: ÖSK Söder–Kif Örebro 0–7.

2013: ÖSK Söder–Kif Örebro 1–9.

2014: Rynninge–Kif Örebro 3–6.

2015: Rynninge–Kif Örebro 1–3.

2016: Kif Örebro–ÖSK Söder 6–3.

2017: ÖSK Söder–Kif Örebro 3–0.

2018: ÖSK Söder–Kif Örebro 2–5.

2019: IFK Hallsberg–Kif Örebro 3–9.

2020: IFK Hallsberg–Kif Örebro 1–3.