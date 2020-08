BILDEXTRA: Carola hemlig gäst på Funkisfestivalen i Örebro: ”Ångrar att jag inte hade med fläkten”

När NA träffar Carola Häggkvist på Hjalmar Bergman teatern har hon precis bytt om till en glittrig klänning. Hon är på väg ut till scenen igen för att spela in nästa nummer.

– Jag har tagit med med det glittrigaste ur garderoben, jag möter er där nere vid scenen, säger hon.

Anledningen till varför Carola är i stan är för att spela in det sista avsnittet av festivalen Funkis sommarstream.

Det är en festival för personer med funktionsvariationer som vanligtvis brukar vara i Brunnsparken, men med anledning av coronapandemin bestämde man att årets festival skulle bli digital. Tanken var från början att festivalen skulle bli fyra program långt. Sedan förlängde man med ytterligare två.

– Tanken med programmen är att du ska känna dig delaktig. Man får tips på träning, utflykter och du får vara med och sjunga och dansa. Delaktighet är vårt ledord i den här festivalen, säger Charlotte Ollward, producent för Funkis sommarstream och Funkismellon, och fortsätter:

– Jag känner stolthet över hela det här projektet, att vi får mötas över gränserna, att vi alla är lika mycket värda och hur musik förenar.

Det var Charlotte Ollward som kontaktade Carola Häggkvist.

– För mig var det en självklarhet när hon ringde. Jag tycker att det är så bra att man ställer om i stället för att ställa in. Det här är verkligen all in. Det var bra band, teknik och en massa människor som ställer upp, säger Carola.

– Nu är det speciella tider och när det dyker upp positiva bra förslag – då vill man bidra.

Carola Häggkvist fortsätter att berätta att hon tycker att det var en proffsig scen och produktion. Men det finns en sak som hon ångrar.

– Det var proffsigt på alla sätt, men det enda jag ångrar är att jag inte hade med fläkten, säger hon.

Den klassiska?

– Ja. I och med att vi körde ”Stormvind” hade det varit bra. Det var väldigt varmt.

Runt elva på måndagsmorgonen mötte Carola för första gången produktionen bakom Funkis sommarstream – barnen, ungdomar och de vuxna.

– Det blev lite överväldiga för en del. De är så generösa, de höll inte igen på vad de kände. Och de sa saker som ”du är min stora idol” och ”jag kan alla sånger”. Man blir ödmjuk och superglad.

Två av de som samarbetade nära Carola under dagen var programledaren Philip Jurland och Örebroartisten Boris René.

– Min familj är riktiga Carola-lovers. Jag har hört hennes låtar genom hela min uppväxt. Det var drömmen att samarbeta med både Carola och Boris samtidigt, säger Philip Jurland.

– Det var ett jättebra samarbete. Det är enkelt att jobba med folk som har varit med såpass länge. Man får se hur de jobbar och hänga med i vågen, säger Boris René.

Carola håller med om att samarbetet fungerade bra.

– Jag tycker Boris är grym, jätteduktig och fin. När jag hörde att han skulle vara med så tänkte jag: åh vad nice. Jag behövde sätta på mig mina höga skor. Jag är ganska kort.

Hon beskriver dagen som ett energipass.

– Så här mycket som jag har gjort nu har jag inte gjort på länge. Det var hitmedly på hitmedly. Jag hade velat ha med hela gänget på varje låt som jag gjorde. Och man får lust att kramas med alla, men det är ju det där med avståndet.

Hon är en av dem som i våras drabbades av coronaviruset.

– Jag hade svårt att andas, låg stilla ett par dagar och var tvungen att ta det lugnt. Jag var hemma och jobbade hemifrån. Det var förfärligt att inte kunna dra djupa andetag. Då fick man förståelse för andra som hade haft det. Sedan släppte det och blev bättre. Jag kanske har varit lite tröttare, det kanske inte bara är åldern utan viruset.

Carola berättar att hon har antikroppar för covid-19.

– När jag träffade doktorn sa han grattis till guldbiljettten.

FOTNOT: Sommarfestivalen Funkis sommarstream spelades in i förväg och programmen sänds onsdagarna den 12 och 19 augusti på Örebro kommuns Youtubekanal.