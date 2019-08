BILDEXTRA: De cyklar för cancersjuka barn: ”Det har varit mitt bästa år“

Under torsdagen stannade drygt 100 cyklister till på Stortorget i Örebro som en del av cykelloppet Ride of Hope, ett lopp som samlar in miljonbelopp till Barncancerfonden.

– Vi har besökt fem av sex barncancersjukhus på vägen hit, säger Helena Kihlgren, örebroare som deltar i loppet.