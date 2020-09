BILDEXTRA: Direkt från Live at heart – artisterna spelade utan publikhav: ”Det kändes som en festival”

Klockan 17.00 under onsdagen började kamerorna rulla inne i konserthuset. Och den första artisten som stod på scen under, den numer digitala showcase-festivalen, Live at heart var Meadows.

– Det är svårt att säga hur det kändes att vara första artisten ut. Det kändes som att jag var in min egen lilla bubbla på scen, men man vet att det är jättemånga som kommer att följa festivalen hemifrån, säger Örebroartisten Meadows.

Christoffer Wadensten, som artisten egentligen heter, är en Live at heart-veteran. Sedan Live at heart startade har han varit med varje år.

– Jag hade precis kommit igång med spela när jag var med på Live at heart för första gången. Därefter har jag har ansökt för att vara med på festivalen för att jag tycker att det är så fantastiskt kul. Men ett år gjorde jag inte det, då frågade de istället mig.

– Jag älskar den här festivalen. Jag kan tänka mig att den här festivalen har en större chans att skapa festivalkänsla än många andra.

Klockan 17.30 klev Wadensten av scenen. En scen utan publik – inget publikhav.

– Jag är väldigt glad att jag hade Anna Fogel och Jennifer Mainx med mig på scen. Annars hade det känns väldigt ensamt.

– Men alla som jobbade med produktionen var där. Det kändes som en festival och inte inte ett tv-gig. Och det kändes som det var en Live at heart-stämning. De hade pyntat och fixat hela rummet.

På onsdagskvällen fick Christoffer Wadensten också ta emot Live at hearts pris Musikörat. Han visste om att han hade tilldelats priset.

– Jag blev jätteöverraskad och väldigt rörd när Magnus Tunmats ringde mig och läste upp hela motiveringen till priset. Det är svårt att känna att man förtjänar sådant här.

Klockan 18.00 var det dags för nästa band, Kumlabandet Crash the holiday. Tidigare i år vann de Talangen live och fick som pris att spela på Live at heart.

Dock träffar NA bandet innan deras soundcheck. Det är ett tag kvar innan de kommer att synas i kamerorna.

– Jag är lite nervös, säger Benito Skarp, basist i Crash the holiday.

– Jag var det i går kväll, men inte nu, säger Ronya Hakonsson, sångare i bandet.

Vad betyder det för er att få spela på denna festivalen?

– Det är svårt som ett litet lokalt band att komma till Live at heart, säger Benito och snabbt inpå fylller Ronya i:

– Men vi har fått in en fot!

Fakta: Live at heart

Live at heart pågår fram till klockan 23.30 och den sista festivaldagen är på lördag. Festivalen kan du se på två olika kanaler Live at heart online 1 och Live at heart online 2. Den första kanalen sänds på na.se och via See us live, men också på Live at hearts Youtube eller Facebook. På deras Youtube och Facebook hittar du den andra kanalen.

Från och med i dag samarbetar festivalen med organisationen Non violence foundation, som arbetar mot våld i samhället. I morgon klockan 15.00 kommer grundaren Rolf Sköldebrand och en av organisations ambassadörer att tala på kanalen.