BILDEXTRA: Här är Örebros nya guldhus med furstlig utsikt: ”Det är jättespejsigt”

Under fredagen flyttar de första hyresgästerna in i Örebros nya guldhus.

NA fick en förhandsvisning i det 27 meter höga åttavåningshuset i centrala Örebro varifrån man har en "furstlig utsikt" ända bort till Kilsbergen.

– Det här huset påminner inte om något annat i Örebro, säger Per Brogren, vd för Asplunds i Örebro AB.