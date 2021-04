BILDEXTRA: Här försvinner Tybblebron – så gick arbetet till i natt

Avstängningen av trafiken längs gång- och cykelvägen påbörjades redan vid 18-tiden på tisdagskvällen.

Därefter var det först trappsektionen till bron som plockades ned, berättar ingenjör Jonas Jarleskog som var med under hela arbetet.

Kring midnatt var det dags att ta sig an själva bron.

Klockan 00.30 stängdes hela Rudbecksgatan av från korsningen vid Tybblebron till Universitetsrondellen.

När vägen var avstängd klockan 01.00 så ställdes den stora kranen upp. Och en 30 meter lång trailer åkte in och förberedde sig på att ta emot bron.

– Bron kunde sedan lyftas i ett väl samordnat moment där tiden från lyft till att den låg på trailern var minimal. Bron rullade från platsen strax efter klockan 3, säger Jonas Jarleskog.

Trafikavstängningen på vägbanan kunde avlägsnas direkt efter att bron lämnat platsen med god marginal till den tid som ställts till förfogande fram till klockan 05.00.

– Kort och gott ett väl planerat, väl genomfört arbete av samtliga inblandade, säger Jonas Jarleskog.

Hur var det med säkerheten?

– Allt arbete genomsyrades av ett säkerhetstänk. Allt från den samordning mellan olika arbetsgrupper till våra fysiska arbetssätt på bron vid demonteringen.

Kommunen hade också undvikit att gå ut med exakt datum och klockslag för nedmonteringen av bron.

Se ett tv-klipp från rivningsarbetet:

– Dels för att vi skulle undvika folksamlingar av alla dess slag i dessa tider, men även för att våra entreprenören skulle få kunna arbeta fritt med låg risk för att utomstående inom vårt arbetsområde, säger Jonas Jarleskog.

Under lyftet så var personal på ett betryggande avstånd och såg till att lyftet skedde säkert under hela arbetet.

Ett 15-tal personer var involverade i arbetet under kvällen och natten under olika former som exempelvis flaggvakt, broarbetare, lyftpersonal, trailer samt följebil.

Tybblebron ska framöver ställas upp på en annan plats. Men exakt var är ännu inte bestämt.