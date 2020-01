Bildextra – här intar löparna Mariebergs galleria för sex timmars löpning i natten: ”Brutalt – en kamp för att överleva”

Tre år efter att det sprangs ett maratonlopp inne i Marieberg galleria var det natten mot måndagen dags för en om möjligt ännu galnare löpartävling i köpcentrets gångar: Ett sextimmarslopp. Ett hundratal löpare samlades för att springa så många varv de kunde på den 343 meter långa banan som förvisso erbjuder garanterat vindstilla förhållanden och 20-gradig temperatur, men som också bjuder ett stenhårt underlag och en ganska trång bana. Start 19.30, målgång 1.30.

– Det var brutalt. Jag gick ut lite hårt också, mot vad jag tränat för, så det var en kamp för att överleva på slutet. Underlaget var det tuffaste, förutom att jag är dåligt tränad, säger André Rangelind, som ändå var den som behärskade förutsättningarna klart bäst.

Värmlänningen, som vann dubbla SM-guld på 100 kilometer innan han la ned elitkarriären 2018, hade inledningsvis sällskap av Robert Aronica, Viktor Gustafsson och förhandsfavoriten Anton Fauli, men efter att ha passerat milen på 43 minuter blev han snart själv. Så långt hade han snittat 4.20 per kilometer, ett tempo han snart inte kunde hålla längre, och i slutändan blev snittet över 4.50 – men det räckte ändå till seger med stor marginal.

– Att vi var några som låg tillsammans gjorde att farten drogs upp i början. Jag är lite ovan med fart och vad jag ska ligga på, så jag hängde bara med. Det var många som fick det tufft på andra halvan medan jag orkade hålla i det bäst av dem som var här, säger Rangelind.

Aronica var den som höll näst bäst, men varvades ändå av Rangelind 15 gånger och fick nöja sig med drygt 201 varv och knappt 69 kilometer. Rangelind spurtade in drygt 216 varv och över 74 kilometer – trots att han bara springer en bråkdel av vad han gjorde förr.

– När jag elitsatsade låg jag på 20–25 mil i veckan, nu gör jag två–tre. En tiondel. Mest blir det transportlöpning till och från jobbet ibland. Nu lever jag bara på gammal löpning, egentligen. Jag får se hur länge det håller i sig, eller om jag ska börja springa lite mer igen, säger han och fortsätter:

– Jag är helt klar med elitsatsningen, men jag tycker samtidigt att det är kul att motionsspringa lite. Det skulle vara kul att springa längre äventyrslopp, som Spartathlon. Men då måste jag träna lite mer. Jag är anmäld till Olympian race, men jag vet inte hur jag gör. Jag har lite problem med en höft och tränar för dåligt.

Förra året slog Boråslöparen Linus Wirén Rangelinds gamla nordiska rekord i sextimmarslöpning (90 200 meter) och satte världsårsbästa med 91 536 meter 2019. Britten Doland Ritchies 41 år gamla världsrekord är på hela 97 200 meter. De distanserna hade inte gått att prestera på banan inne i Marieberg, men Rangelind tror ändå inte att hårdheten och trängseln sänkte hans fart särskilt mycket.

– Jag hade som mål att klara 72 kilometer och det blev över 74, så jag är extremt nöjd. Det blev lite småstopp och en del ytterkurva, men jag tror inte det påverkade så mycket, säger han.

I damklassen ledde Skövdes Anna Samuelsson länge, men drygt fyra timmar in passerade Bjuråkers Yann Hellman, och sedan också Finspångs Maria Broström och Strömstads Lisa Amundsson. Hellman gjorde drygt 166 varv för över 57 kilometer, Boström drygt 156 för knappt 54 och Amundsson drygt 154 för över 53.

Degerfors Amanda Nyhlén var bästa länslöpare med en delad fjärdeplats på 51,5 kilometer, medan Garphyttans Marc Karlsson blev sexa på herrsidan med drygt 62 kilometer.

Tävlingen var den första av fem i nya tävlingsserien Svenska cupen i udda ultra som arrangeras av Fröviparet Ola och Marie Nordahl genom deras förening 114Sport. Serien fortsätter med ett nytt sextimmarslopp uppe på Svampens utsiktsdäck den 1 maj, och därefter följer två backyard ultra-lopp och ett 24-timmarslopp.

– Jag vann ju nu, så jag leder cupen ... Och jag är lite sugen på att göra en 24-timmars. Blir det inte i Skövde är det mycket möjligt att jag inte kan hålla mig och kommer och springer i Örebro, säger Rangelind.

2017 arrangerades ett maratonlopp inne i köpcentret av samma arrangör, och då vann norrmannen Svein-Erik Bakke på 3.01.28. Hans banrekord står sig – André passerade maran på 3.15.

Resultat – Marieberg galleria 6-timmars

Damer: 1) Yann Hellman, Ängebo IK, 59 944, 2) Maria Broström, OK Denseln, 53 514, 3) Lisa Amundsson, Strömstads LK, 52 828, 4) Annika Askengren Berg, LK TV88, Amanda Nyhlén, Degerfors OK, båda 51 456.

Herrar: André Rangelind, IF Göta, 74 094 meter, 2) Robert Aronica, IF Kville, 68 949, 3) Viktor Gustafsson, Springtime SC, 67 577, 4) Jonas Brantvall, OK Denseln, Christian Ritella, Team Ultrasweden båda 65 862.

Svenska cupen i udda ultra

Ola Nordahl och IF114sport arrangerar i år en cup med udda ultradistanslöpartävlingar. Marieberg galleria 6-timmars var den första. Här är de andra:

Svampen 6-timmars. Ett sextimmarslopp runt, runt uppe på Svampens utsiktsdäck. Avgörs den 1 maj.

Örebro backyard ultra: Femte upplagan av populära backyardtävlingen i Kvinnersta. Startar Kristi himmelsfärds-torsdagen den 21 maj.

Säfsen sommarbackyard: Andra upplagan av tävlingen i Ulriksberg, i Dalarna. Startar lördagen den 1 augusti.

Örebro 24H: Ett 24-timmarslopp med än så länge hemlig bana i Örebrotrakten. Avgörs 3–4 oktober.

Löparna samlar placeringspoäng och får räkna resultat från sitt bästa 6-timmarslopp, sitt bästa backyard-lopp samt sitt resultat i 24-timmarsloppet.