BILDEXTRA: Här sjunger de för fullt i sommarvärmen: ”Det är jättemysigt”

Inne på Bryggeriområdet i Nora var det under onsdagen full fart trots värmeböljan. För barn i alla åldrar anordnades den andra sommarsången i juli. Vid ett av husen utanför Björks Café hade barnen som deltog och deras föräldrar samlats.

Tonerna från en gitarr, ett piano och sången ljöd en bit över området.

– Vi kör både rörelsesånger och andra sånger. De började med det här redan förra året men det är helt nytt för mig och Anna-Lena som har det i år, säger Marie J:son Lind Nordenmalm och berättar att de blivit tillfrågade av styrelsen från kvarteret Bryggeriet som tillsammans med Nora kommun och Studiefrämjandet är arrangörer.

Anna-Lena Schöllin fyller i:

– Vi tycker det är väldigt kul att sjunga och har jobbat ihop för många år sedan i Svenska kyrkan och haft barnkörer, så det var ganska lätt att fräscha upp minnet och hitta de här sångerna som vi har sjungit tillsammans tidigare.

Några av sångerna som stod på schemat under onsdagen var bland annat kända sommarsånger från Astrid Lindgren samt sånger ur Majas alfabetsång med mera. De mest populära sångerna bland barnen var bland annat Sommar och sol och Små grodorna.

En som hade kommit långväga ifrån var lille ettårige Julius som tillsammans med mamma Sara Haldert hade kommit hela vägen från Stockholm.

– Jag är uppväxt i Nora och nu är vi hemma här på sommarlov och hälsar på hos mormor. Vi tyckte att det passade bra att vara med och sjunga lite. Det är jättemysigt men Julius har lite kryp i benen och vill även göra allt annat, berättar hon och tittar på Julius som har fått tag i några kritor som han har börjat måla med på ett papper.

Under juli kommer totalt två till sommarsånger att anordnas på bryggeriområdet och dessutom anordnas även de traditionsenliga allsångerna på onsdagskvällarna under två veckor, varav den första var under onsdagen.

– Vi hoppas att många är sugna på sång efter att vi nu levt väldigt isolerat under en tid. Vi ska göra allt för att de här tillfällena ska fyllas med mycket sång och glädje, säger Marie J:son Lind Nordenmalm och Anna-Lena Schöllin.