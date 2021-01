BILDEXTRA: Här vaccineras vårdpersonalen – NA var med när dörrarna öppnades på Boglundsängen: ”Äntligen”

I det som tidigare var en butikslokal har regionen byggt upp en vaccinationsmottagning. Än är det bara vårdpersonal som vaccineras. Den allmänna vaccineringen har inte dragit igång än.

NA kommer precis när mottagningen ska öppna på onsdagsmorgonen. Platscheferna Agneta Westman och Carine Norström skjuter upp de stora glasdörrarna när mekaniken trilskas. De allra första gästerna, eller kunder som någon kallar dem, står och väntar. De visas in av två värdar, får fylla i ett hälsointyg, går sedan till ett bås där en sjuksköterska väntar. Där sitter också en registrator som skriver in vem som vaccinerats och vilket vaccin som använts. Just den här morgonen är det Modernas vaccin som laddas upp i sprutorna.

Kersti Johansson sköter laddningen av vaccindoserna.

– Jag drar upp vaccinet ur ampullen, säger hon visar pedagogiskt hur arbetet går till.

Det ska bli elva doser ur varje ampull. Det är viktigt att inget slängs. Vaccinet är fortfarande en bristvara. Varje droppe måste användas.

– Det är lite pill att hålla på med det här, säger Kersti.

De flesta som arbetar på vaccinationsmottagningen har en bakgrund inom vården. Det är pensionerade sjuksköterskor och en och annan läkare.

– Jag är narkossköterska i grunden. Det är kul att få hjälpa till, säger Carine Norström. Jag erbjöd mig att jobba här, tänkte att man knappt skulle få lön, kanske bara lite snuspengar.

Det är fler som säger som Carine, att de är förvånad över att de inte behövde jobba gratis. Men de som arbetar på mottagningen har alla timanställts och får ersättning.

Hans Holmberg är pensionerad infektionsläkare.

– Jag jobbade fram till våras, då var jag 69 år. Nu har jag haft en ganska dyster höst, det är ganska trist att vara pensionär under coronan. Därför kändes det naturligt att hoppa in och jobba igen.

Hans roll blir att svara på frågor och finnas där om det händer något allvarligt.

– Jag har inget eget bås utan kommer vandra runt här i lokalen. Någon kanske svimmar, det kan handla om blodtrycksfall, eller om någon får en allergisk reaktion.

Hans Holmberg pekar mot akutrummet där det finns adrenalinsprutor och syrgas om det skulle behövas.

De som arbetar som värdar eller sköter registreringen behöver inte ha bakgrund inom vården.

– Jag arbetade med rekrytering och bemanning men blev arbetslös på grund av coronan. Nu har jag anmält mig till att arbeta med registreringen, säger Petra Joelsson.

Det känns fantastiskt att få bidra till samhället.

I dörröppningen står värdarna Jan Olsson och Uno Lindberg. Jan har bland annat arbetat som officer men är numera pensionär.

– Man sökte frivilliga och jag tänkte att jag har inget viktigare för mig, säger han.

En av alla som fått tid för vaccinering på Boglundsängen är Mona Larsson. Hon arbetar i hemtjänsten i Örebro och har sett fram emot att få ta sprutan.

– Äntligen, säger hon när hon är på väg in.

Men hur många som ska vaccineras nästa vecka vet man inte än. Vaccinationsmottagningen på Boglundsängen har bara öppet under torsdagen, det är vad man vet just nu. Hur det ser ut i nästa vecka är än så länge osäkert.

– Vi får se hur det blir på måndag, säger Carine Norström. Just nu har vi inte mer vaccin. Det kan blir så att vi öppnar, och då är det snabba ryck och snabba puckar. Men det är man van vid. Det är så det brukar vara i vården.

Fakta: Länets fem vaccinationsmottagningar

►Hallsberg: Esplanaden 1.

►Karlskoga: Skrantahöjdsvägen 42, hus 10 (Transcoms fd lokaler).

►Lindesberg: Banvägen 28 (Libos fd kontor).

►Örebro: Prologgatan 3 på Boglundsängen och Conventum arena, Fabriksgatan 26-28.

Vaccineringen är fortfarande i fas 1. Det innebär att det ännu inte går att boka tid för allmänheten. De som vaccineras just nu på länets mottagningar är vårdpersonal.