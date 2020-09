Bildextra: Många varv att springa för Världens Barn i Järntorgsjoggen

Klockan 9 på morgonen är det samling på skolgården. Idrottsläraren Malena Frööjd står på trappan framför skolportarna med barnen samlade på skolgården framför henne.

– Idag springer vi för Världens Barn. Vi ska ordna så fler barn får mat, vatten och kan gå i skolan. Vi springer så många varv vi vill och orkar, men först ska vi värma upp ordentligt, säger Malena.

En högtalare står på trappan och nu startar musiken och så är uppvärmningspasset igång.

Så är det dags för start. Eleverna släpps iväg ut på löparbanan klassvis.

Det snitslade varvet på skolgården är cirka 250 meter långt. Efter varje avklarat varv får deltagarna en tuschprick på handen plus att de ska placera en plastpärla i en glasskål. Sedan är det bara att springa ett varv till och därefter lägga i en ny pärla i skålen samt få en ny prick på handen.

– Vi räknar alla varv som springs idag. Med pärlorna vet vi det totala antalet varv som springs. Och prickarna hjälper eleverna att hålla koll på hur många varv de själva har sprungit, säger Malena.

Vilma Larsson är en av de närmare 400 löparna som är med på Järntorgsjoggen idag.

– Jag har sprungit nio varv nu och jag tänker fortsätta springa så länge jag bara orkar, säger Vilma och joggar vidare.

På Norvalla idrottsplats finns de äldre eleverna från skolan. De joggar också för Världens Barn idag.

– Vi har ett varv som är 700 meter långt och ju fler varv eleverna springer, desto mer pengar får vi in från våra sponsorer samt från elevernas egna sponsorer, berättar Carl Larsson, idrottslärare på Järntorgsskolan.

Lokala sponsorer är företag på orten som skänker en penningsumma per varv som springs idag av samtliga elever. Barnens egna sponsorer är familj och släkt som ger pengar kopplat till elevers individuella prestation under joggen.

Klasslärarna står med listor och bockar av eleverna för varje avverkat varv.

Olivia Larsson och Maja Viberg joggar runt tillsammans.

– Vi är uppe i åtta varv nu, säger Olivia.

– Vi får se hur många varv det blir, säger Maja.

Järntorgsjoggen är en gammal tradition som hamnade i vila en tid innan den återupptogs på skolan för tre år sedan.

– Vi genomför den här joggen en gång per år till förmån för Världens Barn. Förra året fick vi in 25 000 kronor och år 2018 fick vi in 46 000 kronor, berättar Malena Frööjd.

Hur stor summa Järntorgsskolan får in i år återstår att se när alla insamlade pengar har räknats ihop.

Järntorgsjoggen 2020 arrangerades på onsdagen.