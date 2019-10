Bildextra: Sångglädje när Star for Life gjorde ett turnéstopp i Lindesberg Arena - uppbackade av 300 körsångare från Lindesberg

– Hej och välkomna! Vad mycket folk det är här i kväll. Finns det så här många människor i Lindesberg?

Ken Wennerholm i Triple & Touch öppnade upp fredagskvällens stora konsert i Lindesberg Arena. Hela hallen var full av folk. Massor av folk i publiken. Och massor av folk på scenen.

Och en musikalisk kavalkad kunde börja med låtar från hela världen. Artisterna sjöng och spelade från scenen och bakom dem fanns alla körsångare från Lindesbergs kommun som hade slutit upp enkom för denna konsertkväll.

Det är nämligen så att när Star for Life är på turné så möts de upp av en ny lokal kör på varje spelplats. Sedan 2006 har Star for Lifes musikambassadörer Ken Wennerholm och Göran Rudbo i Triple & Touch, tillsammans med sydafrikanska ungdomar, genomfört konserter och galor i Sverige för att sprida kunskap om och samla in pengar till Star for Lifes arbete i södra Afrika.

Och till varje turné brukar en gästartist följa med. Och i år är det sångerskan Sonja Aldén som är turnéns gästartist.

Artister som tidigare har medverkat på konserter är bland annat Måns Zelmerlöw, Molly Sandén, Robin Stjernberg, Panetoz, The Moniker, Jessica Folcker, Mollie Minott, Eric Gadd, Shirley Clamp, John Lundvik och Gladys del Pilar.

Om Star for Life:

►Star for Life startades år 2005 av grundaren Dan Olofsson och hans hustru Christin i samband med ett affärsprojekt i Södra Afrika. De såg hur människorna i Sydafrika, inte minst barnen, drabbades av hiv och aids. Sjukdomens förödande konsekvenser fick makarna Olofsson att inleda ett projekt på en lokal skola.

►Grundtanken i satsningen är att förebyggande information samordnas i ett arbete där man försöker stärka elevens självkänsla med betoning på individens drömmar och förhoppningar. I projektet jobbar man mycket med koppling till musik och idrott.

►Sedan starten har programmet implementerats i drygt 100 skolor i södra Afrika. Star for Life har också startat verksamhet i tre mobila hälsokliniker, två i Sydafrika och en i Namibia, som ska ge lokalbefolkningen större möjlighet och tillgång till hälsovård och hälsoutbildning.

Läs mer på starforlife.org.

