BILDEXTRA: Titta in i nya Lindbackaskolan – så här blev den: ”Snart redo att ta emot eleverna”

Vi går in genom en av de två huvudentréerna till Lindbackaskolan. Vi kommer in på den första våningen, i navet av skolan, där det står höga travar med stolar i ljus- och mörkgrå, blå och svart färg. Där finns även en stor trätrappa som eleverna kan sitta på under rasterna och när de pluggar.

– Det har varit ett väldigt stort projekt. Det är vi och ett hundratal underentreprenörer som har jobbat här sedan våren 2019, berättar Erik Svensson, som är platschef vid Lindbackaskolan och som jobbar på Lindesbergs bygg AB som har hand om bygget.

Han fortsätter:

– Skolan har varit med från grunden och projekterat hur det ska se ut. Nu är vi snart färdiga med hela projektet och det är roligt att se ett slutresultat. Det har varit en lång resa.

Vi går vidare in till matsalen "Målet" som rymmer totalt 450 personer. Här har det gjorts allt ifrån betongplatta, stomme, gipsats väggar, ny ventilation, sprinkler och värme.

Vi går sedan genom korridorerna till de mindre klassrummen som också ligger på det första planet. På plan två, tre och fyra finns de större klassrummen. På de tre övre planen finns även elevskåp som bland annat är försedda med egna eluttag. Det finns också flera samlingsrum med bänkar utställda. Som kryddan på moset har det satts upp två konstverk utomhus mellan husbyggnaderna på plan två.

På området ryms även ett eget hus med gymnastiksalar på bottenplanet där det finns både en stor och en liten sal. Vi går in i den stora salen, där det är cirka 10 meter högt i tak. Det har byggts upp en stor läktare där det också finns stolar i blå, grå och vit färg.

– Vi håller just nu på att lägga golvet i gymnastiksalen och sedan ska den besiktigas. Därefter är allt i stort sett färdigt och skolan är redo att ta emot eleverna i höst, säger Erik Svensson.